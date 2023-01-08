"Від Росії нічого не залишиться": Огризко розповів, який меседж Путін отримав від Заходу

На Заході розуміють, як поставити на місце "напівбожевільного" Путіна.
Президент Росії Володимир Путін розглядає ядерний потенціал РФ як "останню лінію оборони" на випадок, якщо йому буде загрожувати втрата влади. Однак країни Заходу дали зрозуміти Путіну, що у випадку використання ядерної зброї від нього і Росії нічого не залишиться.
Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.
Коментуючи можливу ядерну загрозу Росії ексголова МЗС зауважив:
"Саме цього найбільше бояться на Заході, тому що не розуміють, що цей напівбожевільний, його вже навіть і чоловіком назвати не можна, ця істота може зробити в момент, коли вона відчує, що підходить реальний кінець".
Як наголосив Огризко, "програш Росії у війні - це початок кінця Путіна і як політика, і як фізичної особи".
"Ми добре розуміємо, що в Росії цар має бути тільки переможцем, а цар, який програє, вже нікому не потрібен і його швидко прибирають. Тому для Путіна це найбільша остання лінія оборони, і звідси буде ядерною палицею розмахувати перед самісіньким носом у західних політиків, погрожуючи їм все більше й більше", - заявив він.
На думку ексміністра, західні країни не будуть миритися з такою поведінкою Путіна.
"На Заході так само розуміють, що можна поставити і цього напівбожевільного чоловіка на місце, сказавши йому, що в разі, якщо ти навіть подумаєш про тактичну ядерну зброю, то від тебе і твоєї країни нічого не залишиться. Цей меседж передано Путіну, і я думаю, що він так само має на увазі, коли продовжує час від часу спорадичні закиди в бік Заходу", - додав Огризко.
Водночас, дипломат вважає, що на Заході не знають, що робити з Росією після її програшу у війні.
"Можуть початися неконтрольовані процеси її розпаду. В комбінації з нерозумінням, в чиї руки може потрапити ядерна зброя, це й стримує наших західних партнерів від того, щоб дати нам все, що нам потрібно, щоб швидко розібратися з цією ордою", - пояснив він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що США погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна. Лавров підкреслив, що деякі "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлюючого удару".
Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський розповів, що США погрожували ліквідувати Путіна у разі використання ядерної зброї в конфлікті з Україною.
Піонтковський також висловив упевненість, що Росія не зможе застосувати ядерну зброю проти України з трьох причин.
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