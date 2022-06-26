Від Росії вимагають пояснень через прапори на польських меморіалах

Від Росії вимагають пояснень через прапори на польських меморіалах

Польські прапори зникли з меморіалів жертвам радянських репресій у Катині Смоленської області та в Мєдному Тверської області РФ.

Віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив, що польський консул у Смоленську звернувся до російської влади за поясненнями після того, коли було знято польські прапори з меморіалу в Катині у Смоленській області. Окрім того, російська адміністрація розпорядилася зняти прапори з меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Про це поінформувало в суботу, 25 червня, “Польське радіо”.

У польському виданні нагадали, що 1940 року за наказом Кремля в цих місцях було розстріляно понад 20 тисяч польських офіцерів. До кінця 1980-х років у цих злочинах комуністична влада СРСР звинувачувала гітлерівську Німеччину.

Коли було оприлюднено документи стосовно рішення політбюро КПРС про ліквідацію польських військовополонених, радянська влада дозволила створити в Катині та Мєдному меморіали та Музей пам’яті жертв комуністичних злочинів. Ними управляє Музей сучасної Росії.

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Марцін Пшидач заявив, що усунення прапорів для польської сторони неприйнятне.

“Польський консул у Смоленську подався на кладовище в Катині і підтвердив факт зняття польського прапора з цього меморіалу. Також він звернувся до російської влади, яка управляє цим місцем, вимагаючи пояснень і вказуючи, що такі дії абсолютно неприйнятні для польської сторони, і заодно свідчать про відсутність цивілізаційного підходу до питання пам’яті про вбитих осіб. Відповідна шана повинна бути цивілізаційним стандартом”, – заявив урядовець.

Рішення про зняття польських прапорів з польських поховань у Катині та Мєдному ухвалило російське міністерство культури.

Нагадаємо, раніше у Смоленській області РФ колона будівельної техніки під'їхала до Катинського меморіалу, де поховані польські воїни — жертви розстрілів під час Другої світової війни. Бульдозери погрозливо підняли ковші біля пам’ятного знака.

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