Від серпня ЄС хоче скоротити споживання російського газу на 15% - Bloomberg

Росія може не відновити в повному обсязі постачання газопроводом "Північний потік-1".
Європейський Союз збирається запропонувати добровільне скорочення споживання природного газу країнами-членами на 15%, починаючи від серпня, через побоювання, що Росія може припинити постачання палива найближчим часом.
Про це пише Bloomberg.
Ціль буде включена в положення, що супроводжує план скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу, щоб впоратися з потенційним повним відключенням з боку Москви.
Згідно з планом "Економте газ для безпечної зими", комісія планує рекомендувати кроки, які включають скорочення опалення, а також ринкові заходи. Найбільша проблема ЄС цієї зими – забезпечити достатнє постачання газу для паливних печей та електрогенераторів.
Комісія працює, виходячи з припущення, що Росія не відновить повні поставки через газопровід "Північний потік-1", який був закритий на початку цього місяця на ремонт.
Загальний експорт газу з Росії у червні становив менше 30% від середнього показника 2016-2021 років, йдеться в документі.
Нагадаємо, Вітренко не виключив, що США можуть допомогти Україні з газом.
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