Внаслідок сходження лавин загинули одразу вісім лижників

Рятувальники шукають людей після сходу лавини / © Associated Press

Реклама

В Австрії впродовж суботи, 17 січня, внаслідок сходження трьох лавин загинуло одразу вісім лижників.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією гірсько-рятувальної служби регіону Понгау, того дня близько 12:30 в районі Бад-Гофгаштайн на заході Австрії лижниця загинула внаслідок сходження лавини на висоті близько 2200 метрів.

Реклама

Приблизно через 90 хвилин лавина в сусідній долині Гаштайн, на південь від міста Зальцбург, накрила семеро людей. Четверо з них загинули, двоє отримали серйозні поранення, а один врятувався.

Окрім того, як повідомила поліція, у місті Пустервальд у центральній Австрії незадовго до 16:30 троє чеських лижників загинули внаслідок сходження лавини. Чотирьох їхніх супутників евакуювали у безпечне місце.

«Ця трагедія болісно демонструє, наскільки серйозною є поточна ситуація з лавинами», — сказав Герхард Кремзер, керівник районної служби гірничої допомоги Понгау.

Він наголосив, що цим трагічним випадкам передували «чіткі та неодноразові попередження» про ризик лавин.

Реклама

Нагадаємо, раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи існують передумови для небезпечного сходження лавин у Карпатах, де саме в розпалі гірськолижний сезон.