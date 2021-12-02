Від сьогодні набудуть чинності нові європейські санкції проти режиму Лукашенка

Від сьогодні набудуть чинності нові європейські санкції проти режиму Лукашенка

Хто саме ці особи і підприємства - стане відомо після офіційної публікації рішення.

Від сьогодні, 2 грудня, набудуть чинності нові європейські санкції проти режиму Лукашенка. До чорного списку потрапили 17 осіб та 11 білоруських компаній.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

За повідомленнями агентства Bloomberg, йдеться про найбільшого білоруського перевізника "БєлАвіа", також "Гродно-Азот" та "Білорусь-нафта", а ще білоруських прикордонників та суддів.

Черговий, уже 5-й за рахунком, пакет білоруських санкцій ЄС запровадив після того, як Лукашенко влаштував міграційну кризу на європейських кордонах. У Польщі нарахували - на межі з країною нині щонайменше 10 тисяч мігрантів, які з Білорусі хочуть потрапити до ЄС. Польські прикордонники виклали відео чергових спроб незаконного перетину кордону – минулої доби зафіксували більше сотні таких випадків.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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