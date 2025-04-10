Від Трампа до серця: чому США вирішили зупинити світову торгову війну, але не проти Китаю

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ТСН.ua писав, як напередодні президент США заявляв, що лідери різних країн дзвонять, «цілують його в дупу» і «вмирають, щоб укласти торговельні угоди» й уникнути американських експортних мит. А вони були чималенькими. Нагадаємо, що 2 квітня, назвавши його «Днем визволення Америки», Трамп оголосив про запровадження Сполученими Штатами захисних експортних тарифів до всіх країн, крім Росії, у розмірі 10%, а до 57 держав — мит навіть до 50%. Це викликало справжній шок на ринках, ризикуючи занурити світ у глобальну рецесію. За тиждень 500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд. Обвал вартості світового капіталу сягнув $10 трлн.

Експерти попереджали, що найбільше від цього рішення Трампа можуть постраждати саме США. Адже весь одяг і товари першої необхідності виробляються в таких країнах, як Китай, В’єтнам, Бангладеш тощо. Не кажучи вже про автівки, побутову техніку та інше. Представники ринку попереджали, що будуть вимушені підвищити вартість своїх товарів мінімум на 40%. Тому, насправді, рішення про призупинення світової торгової війни й дії ввізних експортних мит було потрібне самим США. І, після оголошення Трампом про відтермінування тарифів на 90 днів, фондові ринки відреагували зростанням.

Проте, експортні мита проти Китаю продовжують діяти. Ба більше, Трамп оголосив про їхнє зростання — до 125%. До того ж, не зрозуміло, що буде зі всіма іншими тарифами. Адже призупинення діятиме лише 90 днів. Тож, що Трамп робитиме далі, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Переговорна тактика: США вже хочуть домовлятися

Як пише NBC News, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік переконали Дональда Трампа призупинити дію драконівських експортних мит через загрозливу ситуацію на фондовому ринку. Й це вкотре продемонструвало розкол у команді президента США. Американські ЗМІ повідомляли, що ідеологом цієї безглуздої тарифної політики (адже досі так ніхто й не зрозумів, чому ЄС отримав 20% мит, а, наприклад, Шрі-Ланка й Бангладеш — 44% і 37%) є радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро.

Він вже отримав свою величезну порцію критики від Ілона Маска — олігарха номер один зараз в Америці, який вклав у передвиборчу кампанію Трампа близько $270 млн. За цей тиждень після оголошення про запровадження величезних тарифів на весь світовий імпорт до США, статки Маска, вперше від листопада 2024 року, впали нижче $300 млрд. Цими вихідними Маск назвав Наварро «дурнішим за мішок цегли». І, після того, як Трамп оголосив про відтермінування тарифів, 500 найбагатших людей світу збільшили свої статки на $304 млрд.

«Я спостерігав за ринком облігацій. Ринок облігацій дуже складний. Але, якщо ви подивитеся на нього зараз, він прекрасний», — сказав Трамп, додавши, що призупинення ним дії тарифних мит «йшло від серця».

Разом із тим, низка американських ЗМІ повідомляє, що Трамп не відкинув своє особисте переконання, що інші країни обкрадають США, тому розглядає захисні експортні тарифи як інструмент зменшення торгових дефіцитів, а відтак — й американського держборгу, який цього року сягне рекордних $38 трлн. До того ж, не варто забувати, що своїм рішенням Трамп відмінив лише тарифи, які США застосували до 75 країн (хоча й тут не зовсім зрозуміло, яких саме держав це стосується, адже підвищені тарифи США запроваджували до 57 країн). Для всіх інших ввізне мито до США в розмірі 10% діє. На додачу, Трамп підвищив мита для Китаю до 125%. І, також, залишаються чинними 25% тарифи щодо товарів з Канади та Мексики, та на імпорт сталі та алюмінію до США зі всього світу.

За словами Скотта Бессента, рішення про призупення тарифів було ухвалене, щоб Дональд Трамп отримав важіль у переговорах з іншими країнами — це була його стратегія весь час. За його словами, президент США вже спілкувався з лідерами Японії і Південної Кореї. Загалом, протягом наступного тижня, очікується більш ніж 70 контактів із різними країнами. А протягом наступних трьох місяців Білий дім хоче домовитися зі всіма державами щодо подальших більш вигідних для США взаємних умов торгівлі.

«Я думаю, ми, врешті-решт, зможемо досягти угод з іншими країнами, які були хорошими військовими, але не ідеальними економічними союзниками. І тоді ми зможемо підійти до Китаю як група. З точки зору ескалації, на жаль, найбільшим порушником у глобальній торговій системі є Китай, і вони єдина країна, яка пішла на ескалацію», — додав Бессент.

«Війна» з Китаєм: ЄС більше не покладається на США

У відповідь на рішення Трампа ЄС також на 90 днів призупиняє свої дзеркальні тарифи на американський імпорт до блоку на 21 млрд євро, які б мали почати діяти від 15 квітня. Проте, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо перемовини зі США не завершаться задовільним результатом, контрзаходи ЄС почнуть діяти.

«Ця криза чітко показала: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Цікаво, що ці дзеркальні тарифи від 15 квітня ЄС мав застосувати у відповідь на рішення Трампа щодо американських 25% експортних мит на алюміній і сталь, які США не відмінили. На додачу, зараз не зрозуміло, чи залишить Трамп чинними 25% тарифи на автомобілі (адже найбільше від цього страждає саме Німеччина) та ширші 10% мита, які США мають застосовувати до всіх без винятку країн. Тож, що саме від цього рішення виграє Євросоюз? До того ж, як додала Урсула фон дер Ляєн, ЄС продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі.

ТСН.ua вже писав, що на США припадає лише 15% світової торгівлі. І цими днями президентка Єврокомісії вже мала телефонну розмову з прем’єром КНР Лі Цяном про американські тарифи та можливе переспрямування торговельних потоків. І, що цікаво, Китай, наприклад, вже запропонував Австралії об’єднатися у протидії американським тарифам. Канберра пропозицію відхилила. Проте майже третина товарного експорту Австралії припадає саме на Китай, а експорт до США становить менше 5%.

Поки що, як бачимо, США фокусуються на торговельній війні з Китаєм. Варто нагадати, що 2 квітня, у «День визволення Америки», Трамп оголосив про 54% мита на весь китайський експорт. Це був найвищий показник з усіх тарифів, які США мали запровадити щодо інших держав. У відповідь Пекін заявив про запровадження від 10 квітня дзеркальних 34% тарифів. Це збурило Трампа, і він спочатку заявив, що застосує до Китаю 104% мита, а потім підвищив їх до 125%. КНР у відповідь заявила про 84% тарифи на весь американський експорт.

За словами речника китайського МЗС Лінь Цзяна, тиск, погрози й вимагання — це неправильний спосіб взаємодії. «Якщо США хочуть говорити, вони мають проявити ставлення рівності, поваги та взаємної вигоди. США використовують тарифи як зброю для здійснення максимального тиску і пошуку егоїстичних вигод. Якщо США налаштовані на торговельну війну, реакція Китаю триватиме до кінця», — додав речник МЗС КНР.

У відповідь на тарифи Трампа Пекін також обмежить імпорт голлівудських фільмів. Проте, це радше інформаційний хід КНР, бо навряд чи це боляче вдарить по американській кіноіндустрії. Адже протягом останніх трьох десятиліть Китай щорічно імпортував лише по 10 голлівудських фільмів. Експерти ж переконують, що навряд чи рішення Трампа про призупинення глобальної торговельної війни відновить світові ринки. Аналітики зазначають, що нестабільність триватиме, а інвестори зменшать зацікавленість в американських ринках і збільшать доступ до більш безпечних гаваней.

Дата публікації 11:10, 09.04.25 Кількість переглядів 311 США заметушился через Китай, але радіти зарано! Експерт пояснив, що відбувається в голові Трампа!