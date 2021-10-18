Від ускладнень коронавірусу помер колишній держсекретар США Колін Павелл

Він був першим чорношкірим головою Держдепу.

У понеділок, 18 жовтня, у віці 84 років помер перший чорношкірий державний секретар США Колін Павелл. Він був головою Держдепу у кількох республіканських адміністраціях і впливав на формування американської зовнішньої політики в останні роки 20-го століття та перші роки 21-го.

Про це повідомили родичі покійного на його Facebook-сторінці.

Причиною смерті Коліна Павелла називають ускладнення, спричинені Covid-19.

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"Генерал Колін Л. Павелл, колишній державний секретар США та голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, спричинені COVID -19", - написала його родина у соцмережі, зауваживши, що покійний був повністю вакцинований.

Колін Павелл був професійним солдатом, пройшов війну у В'єтнамі. Його популярність як політика особливо зросла після перемоги коаліції під проводом США під час війни в Перській затоці. Усередині 1990-х років він вважався претендентом на те, щоб стати першим чорношкірим президентом США.

Нагадаємо, 13 жовтня помер Віктор Брюханов, який очолював Чорнобильську АЕС від часу її будівництва до трагічної аварії у 1986 році. Йому виповнилося 85 років.

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