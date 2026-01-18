Президент РФ Володимир Путін двічі виграє від вторгнення США до Гренландії / © ТСН.ua

Вторгнення США у Гренландію легітимізувало би війну Росії проти України та спричинило розвал НАТО. Таким чином російський президент Володимир Путін отримав би дві стратегічні перемоги.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес в інтерв’ю виданню La Vanguardia.

«Вторгнення США на цю територію зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну. Якби Сполучені Штати застосували силу в Гренландії, це стало б смертним дзвоном для НАТО. Путін був би подвійно задоволений», — сказав він.

За словами іспанського прем’єра, побоювання президента США щодо безпеки в Арктиці слід розглядати в Північноатлантичній раді НАТО.

Педро Санчес зазначив, що до можливого вторгнення США до Гренландії потрібно ставитися серйозно. При цьому він додав, що його країна наразі не ухвалила остаточного рішення щодо участі іспанських військових у навчаннях у Гренландії, які планує провести Данія.

«Ми ведемо переговори з іншими залученими країнами, зокрема з Данією на технічному рівні», — сказав він.

Нагадаємо, що заява президента США Дональда Трампа про «неприйнятність» перебування Гренландії поза контролем Вашингтона спричинила дипломатичне напруження в НАТО та змусила європейські столиці терміново шукати шляхи стримування союзника.

Президент США Дональд Трамп підтвердив серйозність своїх заяв щодо Гренландії, що ставить Європу та НАТО перед критичною ситуацією. Європейські союзники вважають спроби США «непередбачуваними» та «надзвичайними».