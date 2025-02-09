Від’єднання від російської енергомережі: Зеленський прокоментував рішення країн Балтії

Президент України Володимир Зеленський назвав важливою подією як для нашого регіону, так і загалом Європи, від’єднання від російської енергомережі держав Балтії.

Про це йшлося під час вечірнього звернення президента україни 9 лютого.

"Добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою", – пояснив він.

Зеленський нагадав, що Україна вже зробила так само 2022 року.

"І зараз Балтійські держави теж позбулися залежності. Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – усі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта", – наголосив президент.

Він додав, що потрібно більше працювати з партнерами України в сусідніх країнах із Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію.

"Кавказ, Близький Схід, Північна Африка. Що менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням", – сказав він.

Президент наголосив на важливості допомоги Польщі. За його словами, це вкотре доводить, що співпраця між союзниками – це незалежність кожного.

Він також подякував Євросоюзу за підтримку нашого регіону, спільної безпеки. І вкотре наголосив на важливості санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту.

"Так само разом треба тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи. Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики", – пояснив Зеленський.

Жорсткі напрямки: Сирський доповів про ситуацію на Донеччині

Також Зеленський повідомив, що 9 лютого головком Олександр Сирський доповів йому про ситуацію на Донеччині, а саме на Покровському, Времівському та інших жорстких напрямках.

Президент відзначив надзвичайну хоробрість українських воїнів – 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки.

"Дякую вам, хлопці дуже! І також 82-га і 95-та бригади, Курський напрямок, – дуже ефективне знищення ворога. Ми маємо стійко захищати всі наші позиції, що більше нашої стійкості на фронті, то сильнішою буде наша дипломатія, наша робота з партнерами. Дякую кожному й кожній, хто з Україною", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше народний депутат Руслан Горбенко висловився щодо мети ворога на Донеччині. За його словами, росіяни не припинять війну ані 2025 року, ані 2027-го. А наприкінці 2027 року Україна може втратити Донеччину, якщо допомога партнерів залишиться на такому ж рівні.

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