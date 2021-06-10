Від'єднати від SWIFT і відсторонити від спортивних змагань: які санкції може ввести ЄС проти Білорусі

У Білорусі можуть забрати права на трансляцію Євро-2020 і ввести низку санкцій

Європарламент схвалив резолюцію щодо подій у Білорусі та закликав посилити санкції проти Мінська.

Про це інформує пресслужба Європарламенту.

Документ підтримали 626 політиків, 16 виступили проти і 36 утрималися. У документі виклали 28 пропозицій з конкретними діями до Ради ЄС.

Європарламентарі закликають:

звільнити білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу, а також інших білоруських політв’язнів;

перевірити причетність Росії до примусової посадки літака Ryanair у Мінську;

до примусової посадки літака Ryanair у Мінську; щоб Інтерпол ретельно перевіряв "червоні повідомлення", які приходять з Білорусі;

підтримати незалежні білоруські ЗМІ та журналістів і збільшити їм фінансову допомогу, зокрема, каналу "Белсат".

та журналістів і збільшити їм фінансову допомогу, зокрема, каналу "Белсат". допомогти білорусам, які покинули країну, рятуючись від політичних переслідувань

Санкці, які можуть ввести:

проти журналістів, які підтримують режим Лукашенка зокрема, таких осіб, як Марат Марков, який брав "інтерв'ю" у Протасевича;

проти тих, хто брав участь у фальсифікації президентських виборів у Білорусі, порушував права людини, причетний до катувань і т.п.

можливість від'єднати Білорусь від платіжної системи SWIFT;

зупинити фінансову підтримку Білорусі;

економічні та галузеві санкції, спрямовані на ключові білоруські галузі, зокрема: на сировину та нафтопродукти та калійну, металургійну та деревообробну галузі;

Спортивні санкції:

відсторонення Білорусі від участі у міжнародних спортивних організаціях та міжнародних заходах, включаючи чемпіонати Європи та світу, та Олімпійські ігри в Токіо;

закликати УЄФА забрати права на трансляцію Євро-2020 у білоруського державного телебачення і безкоштовно передати їх незалежному телебаченню "Белсат".

Раніше американський уряд скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств. Також стало відомо, що Сполучені Штати готують нові санкції щодо Білорусі.

Крім того, Європейським національним авіаперевізникам заборонили літати до Білорусі.

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