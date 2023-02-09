Від землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 20 тисяч людей: актуальні дані про постраждалих

30 360 постраждалих від стихійного лиха було евакуйовано.

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір 9 лютого вже перевищила 20 тисяч людей. Такі оновлені дані надала турецька сторона.

Згідно з актуальними даними турецького Управління з питань надзвичайних ситуацій, наразі кількість жертв землетрусів в обох країнах становить 20 451 осіб.

Там підтвердили поранення ще 70 347, а також 30 360 постраждалих від стихійного лиха було евакуйовано.

Наразі тривають пошуки. Загалом в операції беруть участь 120 тис. рятувальників і понад 12 тис. одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.

Додамо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус.

Наразі в Туреччині під завалами шукають п'ятьох українців, які можуть перебувати там.

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