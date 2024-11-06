Від жартів до розчарування: українці реагують на вибори в США

Дональд Трамп оголосив себе 47-м президентом США ще до офіційного оголошення остаточних результатів. Світові лідери вітають його, а в соціальних мережах активно обговорюють подію.

Усі подробиці розповіли в ексклюзиві TSN.UA.

Результати президентських виборів у США матимуть резонанс у всьому світі. Захист України від Росії значною мірою покладається на військову, фінансову та дипломатичну підтримку США, наслідки якої вона може відчути більше, ніж будь-яка інша країна.

Реакція українців на вибори в США

Українці в соціальних мережах висловлювали різні думки. Багато користувачів порівнювали підтримку американцями республіканця Дональда Трампа з підтримкою українцями Віктора Януковича.

Українці жартують про вибори в США

Деякі користувачі висловили занепокоєння стосовно вибору американців.

Вибори у США (3 фото)

Судячи з постів можна зрозуміти, що українці відреагували на вибори неоднозначно.

Що говорять політики

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу Дональда Трампа на виборах у США 2024 і заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!" – написав він.

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Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також висловився про вибори в США. Він зазначив, що після поразки на виборах у 2019 році Трампа списали з політичного рахунку. А він не зламався, встав, пішов і переміг чотири роки потому.

"Урок: ніколи, ніколи не здавайся навіть якщо всі довкола кажуть, що твоя справа програна і працюють проти тебе, і навіть якщо ти сам починаєш гадати, що тобі ніколи не перемогти. Перемога - це результат насамперед твоєї, а не чиєїсь роботи", – йдеться в повідомленні.

Як відреагували українські військові

Засновник і перший командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук зазначив, що всі українські ресурси, які сьогодні спекулюють на темі американських виборів, безумовно, проявляють неповагу до наших партнерів.

"Я маю фаворита, але його імʼя могло б бути озвучене публічно лише у мирний час. Час війни вимагає від нас стриманості. Дуже прикро, коли замість стриманості дехто обирає нічим не обґрунтований хайп", – написав Кухарчук.

Також висловив свою думку військовий та засновник Telegram-каналу "Запорізький". За його словами, немає сенсу зараз цим забивати голову.

"А тим більше замислюватися про його слова, про те, що він говорить. Тільки час покаже, що він робитиме. Там то все і буде зрозуміло та видно", – доповнив військовий.

Він підкреслив, що українцям сподіватися потрібно лише на себе. Також у нас немає інших варіантів, як продовжувати боротися, що ми зараз і робимо.

Офіцер ЗСУ Юрій Касьянов висловився у дописі в Facebook стосовно перемоги Трампа.

"Трамп переміг. Але ми ще не програли. Хтозна, що робитиме Трамп-президент задля безпеки на Європейському континенті", – йдеться в дописі.

Юрій запевнив, що щоб уникнути приниження, щоб знову не потрапити під чобіт імперії, яка цього разу вже точно знищить усе українське, треба битися. Для цього потрібна мобілізація всіх військових, виробничих сил, тотальна мобілізація громадянського суспільства і держави.

Що говорять громадські діячі

Блогер та фінансовий експерт Сергій Фурса сказав, що зараз вільний світ проходитиме дуже серйозне випробування на трансатлантичну єдність та на вірність своїм цінностям.

"Дональд Трамп. Приїхали. Світ в черговий раз повернув не туди. Путін святкує, Орбан святкує, Маск відкриває шампанське. Сьогодні свято у дуже багатьох дуже неприємних людей. Єдине що радує, що очікування від президентства Трампа такі погані, особливо для України, що перевершити їх дуже важко, а значить нас чекає приємний сюрприз", – написав він.

Також свою думку висловив Сергій Стерненко. Він запевнив, що зважаючи на суперечливу риторику Трампа, зараз важко передбачити його політику щодо України. Однак не можна впевнено стверджувати, що він має намір відмовитися від підтримки України.

"В команді Трампа є дуже багато впливових республіканців, які підтримують Україну. Я думаю, що багато речей, зокрема в політиці Трампа щодо України, ще може змінитися, адже попереду ще декілька місяців й наша сторона однозначно буде намагатися вплинути на Трампа", – зазначив Стерненко.

Нагадаємо, Трамп стане першим президентом, який прослужить два непослідовні терміни після Гровера Клівленда у 1892 році.

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