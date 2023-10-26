Від злочинця до "защітніка": в РФ – історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених

В Росії недорахувалися аж 100 тисяч зеків. Їх відправили воювати в Україну – і це набагато більша цифра, ніж було відомо раніше, пише The Washington Post.

Зараз російська армія сильно залежать від ув’язнених, яких вилучають з колоній з обіцянкою помилування. Цю практику започаткував покійний бос ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який рік тому почав вербувати засуджених для війни в Україні та зібрав 50-тисячну армію.

Заступник міністра юстиції РФ Всеволод Вуколов повідомив, що чисельність ув'язнених у Росії до лютого 2022 року становила близько 420 тис. осіб, а нині вона знизилася до історичного мінімуму – приблизно до 266 тис. осіб.

Відкриття Вуколова приголомшило росіян

"Це шокуюча цифра", – сказала Ольга Романова, директор правозахисної організації "Русь сидящая". "На початку (повномасштабної. – Ред.) війни було 420 тисяч в'язнів, а ми знаємо, що Пригожин взяв близько 50 тисяч. Зазвичай приплив нових ув’язнених людей приблизно однаковий, тому зараз ми маємо бачити цифру ближче до 400 тисяч".

"Це означає, що Міноборони РФ ймовірно залучило на війну понад 100 тисяч осіб", – додала вона. Крім того, Романова звернула увагу, що часто росіян вербують на війну у СІЗО, ще до того, як їхні справи дійшли до суду.

Російськомовне видання "Медіазона", яке висвітлює російську систему правосуддя, підрахувало , що у 2023 році в Росії кількість ув’язнених — тих, хто вже засуджений і відбуває покарання у колонії — скоротилася на 54 тис. осіб, але важко визначити, чи їх всіх було відправлено на фронт.

Згідно з проектом федерального бюджету Росії на 2024-2026 роки, незважаючи на значне скорочення кількості ув'язнених, пенітенціарна служба РФ розширюється, а її бюджет має збільшитися на третину. Романова зазначила, що кошти підуть на розширення і без того амбітного плану будівництва ще десятків ізоляторів і колоній на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що в Україні запропонували мобілізовувати до армії ув'язнених. Нардеп Сергій Рахманін в пояснив, які ризики несе така ініціатива.

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