Від знищення України до паралізації НАТО: ексміністр оборони Польщі назвав 4 неочевидні цілі Путіна

Колишній міністр оборони Польщі назвав цілі Путіна у війні в Україні, які стосуються Європи і НАТО.

Російська агресія проти України має значно ширші цілі, ніж просто територіальні претензії.

Про це заявив колишній міністр оборони Польщі, а нині голова сенатської комісії з питань Європейського Союзу Богдан Кліх, пише "Еспресо".

За його словами, Путін переслідує чотири основні цілі у своїй агресивній політиці. Перша і найголовніша - це знищення української державності.

"Це не просто війна за територію, це є війна, найпершою ціллю якої є знищення української державності," - підкреслив ексміністр оборони Польщі.

Другою метою Путіна, на думку Кліха, є знищення українського народу. Він нагадав про історичні прецеденти: "І це не вперше росіяни намагаються знищити український народ, бо робили це вже в минулому, хоча б згадати Голодомор, який був найбільшим прикладом того у сталінські часи."

Проте амбіції Путіна не обмежуються Україною. Кліх вважає, що третьою та четвертою цілями російського лідера є дестабілізація Європейського Союзу та паралізація НАТО.

"Дві наступні цілі Путіна – це дестабілізація Європи та параліч НАТО" - наголосив Богдан Кліх.

Польський політик закликав до більш активної риторики, спрямованої на підвищення обізнаності про справжні наміри Путіна: "Ваша риторика повинна дбати про те, щоби свідомість тих чотирьох цілей, які визначив собі Путін... - що усе це цілі, які загрожують не лише мешканцям Харкова, Києва чи Львова, але й загрожують мешканцям Мадрида, Лісабона, Лондона чи Рима. Це наша спільна загроза".

Кліх вважає, що чітке розуміння всіх чотирьох цілей російського лідера може стати ключем до об'єднання зусиль у протистоянні російській агресії та захисті не лише України, але й всього демократичного світу.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

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