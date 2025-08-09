Від зустрічі з Трампом залежатиме доля Путіна і Росії – Огризко

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Для президента РФ Володимира Путіна зустріч із президентом США Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці може закінчитися катастрофічно.

Таку думку висловив колишній очільник українського МЗС, керівник центру дослідження Росії, Володимир Огризко в коментарі на YouTube-каналі NV.

За його словами, Путін на цій зустрічі може як щось отримати, так і все програти.

«Думаю, що він дуже серйозно зараз нервує, тому що розуміє, що в кінцевому рахунку від цієї зустрічі буде залежати його доля персональна, доля його режиму і доля всієї, я думаю, Росії», — сказав український дипломат.

Володимир Огризко наголосив, що ставки на цій зустрічі будуть дуже високі, оскільки американський лідер буде говорити не тільки від свого імені, але й від імені і України, і Європи.

«Треба зробити все, щоб оці дні, які залишилися до 15 серпня, були використані нами і нашими європейськими партнерами, щоб чітко і ясно пояснити Трампу межі його можливих рухів і рішень», — зазначив він.

Дипломат зауважив, що вибір місцем зустрічі з Путіним Аляски не свідчить про особливу повагу до господаря Кремля. При цьому він пожартував, що, згадавши про те, що цей американський штат належав колись Росії, президент РФ може раптом запропонувати Трампу якийсь обмін на Аляску.

Також Володимир Огризко скептично поставився до можливості повторної зустрічі Путіна і Трампа на території Росії, зазначивши, що для цього можна було би вибрати хіба Камчатку, де постійно відбуваються землетруси і виверження вулканів.

«Я не думаю, що зустріч [із Трампом] для Путіна буде порятунком. Вона, повторюю ще раз, може бути великою катастрофою, і тоді, власне, всі ці, так би мовити, теоретичні піднесення Путіна на якийсь там високий рівень не матимуть жодного значення», — підсумував він.

Нагадаємо, на 15 серпня запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, яка має відбутися на Алясці. Обидва лідери мають свої очікування від цієї зустрічі віч-на-віч.