"Видатна роль" Шойгу і Герасимова та ігнорування "Вагнера": в РФ створили методички для пропагандистів

Російське військове командування радить російським ЗМІ продовжувати брехати про те, що армія РФ воює не з Україною, а проти усього НАТО.

Російське військове командування створило спеціальний документ, так звані методички, яким визначається, як саме кремлівські пропагандисти повинні висвітлювати події війни проти України.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема в методичках йдеться про те, щоб російські пропагандисти зображували "видатну роль" міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, виправдовували удари по енергетиці України, а також вводили росіян в оману, що РФ воює не з Україною, а проти всього НАТО. Окрім цього, російське військове командування радить засобам масової пропаганди ігнорувати приватну військову компанію "Вагнера".

Загальні рекомендації вміщують одинадцять пунктів, основний зміст яких полягає в:



1. Орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених Міноборони РФ джерел;

2. Акцентуванні в інформаційних матеріалах та коментарях "незалежних" експертів на провідній та позитивній ролі особисто міністра оборони Росія Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова;

3. Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на "вимушеність" таких дій;

4. Підкресленні теми надання Україні західного озброєння. В цьому сенсі окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що "Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО";

5. Відмові від згадування ПВК "Вагнер" в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК;

6.Відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних ЗМІ про успіхи Збройних сил Російської Федерації та невдачі Збройних сил України. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі.

"Загалом документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора", - резюмували в українській розвідці.

Війна кланів у Кремлі

Як відомо, в Росії відбулася зміна командувача т. зв. "спеціальною воєнною операцією" в Україні - замість Сергія Суровікіна на цю посаду був призначений очільник генштабу РФ Валерій Герасимов. Суровікін, за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу, був призначений заступником Герасимова.

Суровікін вважається людиною, близькою до керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, відомого своєю критикою керівництва Міноборони і Генштабу РФ. Його пониження на посаді змінює баланс у боротьбі "веж Кремля" за вплив на президента РФ Володимира Путіна.

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