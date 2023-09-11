"Відбиватимуть агресію РФ": НАТО готується до найбільших військових навчань - FT

НАТО готується до найбільших від часів холодної війни бойових навчань Steadfast Defender. Участь у них візьмуть понад 40 000 військовослужбовців. Вони заплановані на весну наступного року.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на посадовців НАТО.

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Видання зазначає, що навчання відбуться, "щоб відпрацювати спроби Альянсу відбити російську агресію проти одного зі своїх членів".

Як поінформували представники НАТО, до навчань залучать від 500 до 700 повітряних бойових місій, понад 50 кораблів і близько 41 000 військовослужбовця. Загальна кількість залучених країн досягне 32.

"Навчання також є першими з точки зору технічних можливостей, вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ. НАТО також навчатиметься протидіяти терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів", - пишуть західні журналісти.

Навчання проходитимуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії в лютому та березні та є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного. До навчань приєднається також Швеція, чию заявку на вступ до НАТО ще не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Представники НАТО заявили, що навчання також "розглядаються як ключова частина демонстрації Москві того, що альянс готовий воювати".

Нагадаємо, у Балтійському морі розпочалися великі навчання НАТО, під час яких "тренуватимуться відбивати атаки Росії".

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