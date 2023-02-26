"Відбувся державний переворот": Ілон Маск оскандалився цинічною заявою про Революцію Гідності

Ілон знову оскандалився гучною заявою. Цього разу власник соціальної мережі Twitter назвав Революцію Гідності державних переворотом.

Про це він написав у Twitter.

Ілон Маск уже неодноразово потравляв в епіцентр скандалу через свої висловлювання щодо України. Так наприклад, нещодавно він звинуватив Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україні.

Тепер ж він взявся прокоментувати статтю 2014 року "Чому українська криза - це провина Заходу" Джона Міршаймера американського професора, а по суті, лице російської пропаганди.

Відтак, він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича) були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

Заяви Ілона Маска

Раніше американський бізнесмен та власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск звинуватив заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд у ескалації конфлікту в Україні.

Також американський бізнесмен застеріг США від допомоги Україні у завдаванні ударів по окупантах у Криму, заявивши про небезпеку.

Відомо, що американський мільярдер Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.

Читайте також: