Відбувся перший космічний політ виключно для туристів: хто перебував на борту

80-річний Джон Гудвін став першим колишнім учасником Олімпійських ігор, який побував у космосі.

Після польоту італійських дослідників, які були першими пасажирами комерційного рейсу компанії космічного туризму Virgin Galactic, на межу космосу вперше вирушили справжні туристи. Серед пасажирів, які купили собі місце в ракетоплані, були 80-річний колишній олімпієць Джон Гудвін, 46-річна Кейша Шахафф та її 18-річна донька Анастейша Маєрс. Тепер вони офіційні астронавти.

Про це повідомляє в четвер, 10 серпня, Sky News.

Містер Гудвін придбав свій квиток на політ у космос ще 2005 року за 200 тисяч доларів США. 80-річний чоловік раніше брав участь в Олімпійських іграх – веслуванні на каное 1972 року. Він став першою людиною із синдромом Паркінсона та першим олімпійцем у космосі.

Маєрс і Шахафф – перший дует матері й доньки, які здійснили космічну подорож.

18-річна Анастейша Маєрс під час польоту в космос / Фото: скриншот з відео

Вони отримали свої місця в розіграші, який зібрав 1,7 мільйона доларів на гранти для Space for Humanity, некомерційної організації, яка зосереджена на розширенні доступу до космосу.

Як відбувався політ

Космічний рейс Galactic 02 стартував близько 17:00 за київським часом із космодрому “Америка” в штаті Нью-Мексико.

Політ тривав близько 90 хвилин, з яких приблизно п’ять хвилин фактичної невагомості з чудовими видами з космосу.

Ракетоплан VSS Unity під час польоту / Фото: скриншот з відео

Ракетоплан VSS Unity, який перевозив перших комерційних космічних туристів, піднявся на висоту приблизно 85 км над Землею. Під час набору висоти космічний апарат рухався зі швидкістю близько 1000 кілометрів за годину, а пасажири відчували трикратну вагу свого тіла, поки він не увійшов у зону невагомості.

Після цього ракетоплан успішно повернувся на злітно-посадкову смугу.

Нагадаємо, під час першого рейсу на борту ракетоплана VSS Unity перебували четверо пасажирів: двоє старших офіцерів ВПС Італії, інженер з Національної дослідницької ради Італії (CNR) і співробітник Virgin Galactic, який їх супроводжував.

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