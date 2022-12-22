Відчай та ізоляція Росії: у МЗС Британії прокоментували звернення Путіна по допомогу до КНДР

Джеймс Клеверлі зазначив, що Північна Корея заплатить високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні.

Звернення президента РФ Володимира Путіна по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай.

Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Sky News.

"Те, що Путін звертається по допомогу до Північної Кореї, свідчить про відчай та ізоляцію Росії. Ми будемо працювати з нашими партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні", - сказав Клеверлі.

Раніше йшлося про те, що ПВК "Вагнер" отримала партію зброї з КНДРї для російських військових, що свідчить про розширення ролі компанії у війні.

Ще восени у США повідомили, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів.

КНДР намагається це приховати та видати за постачання озброєнь до країн Близького Сходу чи Північної Африки, повідомили тоді у Вашингтоні.

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