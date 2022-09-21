"Відчайдушний, панічний та дурний крок": в Естонії прокоментували часткову мобілізацію в Росії

Оголошення кремлівським "фюрером" часткової мобілізації для розпочатої війни в Україні є панічним та безглуздим кроком.

Таку думку у своєму Twitter висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Путін та Росія оголосили часткову військову мобілізацію. Це означає, що в Україну буде направлено більше людей і більше військової техніки для ведення геноцидної війни проти України. Це відчайдушний, панічний та дурний крок", - написав він.

Міністр додав, що Естонія та Європа стоятимуть на боці України.

Нагадаємо, 21 вересня, диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію. Диктатор у зверненні до народу РФ наголосив, що мовляв, проти Росії воює "колективний Захід", тому таке рішення є вимушеним.

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