"Відчайдушно б'ється за своє життя": аналітик прокоментував "сигнали" Лукашенка щодо війни проти України

Самопроголошений президент Білорусі усвідомлює, що очільник Кремля може прибрати його в будь-який момент.

Військовий експерт прокоментував слова білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що Україна не вдається до "провокацій" проти Білорусі.

Цю тему обговорювали в ексклюзивному інтерв’ю військовий аналітик, полковник Петро Черник та кореспондентка ТСН.ua.

"Мені видається, що внутрішня ситуація у Лукашенка неймовірно складна. Він нелегальний та нелегітимний з усіх точок зору. Білорусь, за великим рахунком, перебуває у стані війни проти України. Важкі ракетні удари: останній - у бік Києва був нанесений з їхнього боку, а перед тим були неодноразові пуски "Іскандерів" у бік Західної України, мого рідного Львова... Чи Лукашенко відчайдушно б'ється за своє життя?.. Так. Він прекрасно усвідомлює, що Путін може прибрати його в будь-який момент. Можливо Лукашенко дає сигнал на власне виживання. Чим це все закінчиться, сказати неймовірно важко", - зазначив експерт.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що Україна нібито його приємно дивує, оскільки не йде на жодні провокації проти Білорусі, хоча Захід її, начебто, до цього "активно спонукає". Зустріч відбулася 19 січня у Мінську.

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