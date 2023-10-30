"Відчиняти двері небезпечно": що відбувалося всередині літака, коли в аеропорту столиці Дагестану спалахнули заворушення

Пасажири понад 5 годин були у літаку на льотній смузі.

«Наразі протестувальники перебувають під нашим літаком. Відчиняти двері небезпечно».

Командир рейсу, що прилетів із Дубая до Махачкали, звертається до пасажирів, з проханням зберігати спокій під час масових заворушень.

Про це повідомляє російське "видання" Baza.

Рейс Дубай-Махачкала, який близько 5 години простояв на посадковій смузі махачкалинського аеропорту через заворушення, що спалахнули.

Наразі борт Дубай-Махачкала відбуксували, пасажирів розмістили в готелі.

Більшість протестувальників покинула будівлю махачкалинського аеропорту та злітно-посадкову смугу.

Однак маленькі групки людей, за даними джерела Baza, поки що продовжують тинятися терміналами: до них підходять силовики, «проводять профілактичні бесіди» і переконують вийти.

За словами очевидців, сильно постраждали магазини, які перебувають у терміналі міжнародних прильотів, звідти викрадено товари.

Нагадаємо, що в Дагестані натовп увірвався на територію аеропорту Махачкали в пошуках людей, які прилетіли з Тель-Авіва, вони вимагають вислати з республіки громадян Ізраїлю. Люди вступали у сутички та ігнорували накази поліцейських, повідомляють очевидці видання.

Зауважимо, що внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 людей, аеродром розгромлений.

Додамо, останніми днями на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, проходять антиізраїльські акції, які можуть перетворитися на справжні єврейські погроми. Радикальні дії були зафіксовані в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Карачаєво-Черкесії.

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