У російських владних і бізнесових колах посилюється невдоволення президентом РФ Володимиром Путіним через затяжну війну з Україною, наростання економічних проблем і інтернет-блокування.

Про це пише The Guardian з посиланням на близькі до Кремля джерела та співробітників європейської розвідки.

Як зазначає видання, частина еліт дедалі частіше вважає рішення російського президента «безглуздими» та «саморуйнівними».

За словами одного з неназваних впливових бізнесменів, «спостерігається глибоке розчарування в Путіні» та «зростає відчуття катастрофи, що насувається».

Путін не припинить війну

Джерела, які знайомі з позицією господаря Кремля, стверджують, що Путін не має наміру припиняти війну, оскільки переконаний, що зможе повністю захопити Донбас до кінця року.

«Путін одержимий Донбасом і не зупиниться раніше», — повідомив один із співрозмовників видання.

При цьому в європейській розвідці дійшли висновку, що Путін отримує спотворену інформацію про те, що відбувається на фронті. Це підтверджує джерело, знайоме з обговореннями у Кремлі.

«Звичайно, чиновники та військові малюють президенту райдужну картину. Вони брешуть йому. Так працює система, яку збудував Путін», — пояснив співрозмовник видання.

Джерело, яке контактувало з Путіним, заявило, що російський президент бачить все менше сенсу в продовженні переговорів за посередництва Вашингтона.

Cпіврозмовники видання в оточенні президента РФ попередили, що, якщо Росії вдасться зламати опір України, Путін піде далі і спробує захопити неокуповані досі частини Запорізької та Херсонської областей.

«Він не є довгостроковим стратегом. Його апетит зростає під час їжі», — стверджує джерело.

Тиск на бізнес і обмеження Інтернету

Нервовість еліти також посилюється на тлі зростання інфляції, підвищення податків та тиску на бізнес. Проте олігархи бояться висловлювати незгоду з тим, що відбувається, хоча, за словами опитаного виданням бізнесмена, багато хто «нажаханий в глибині душі».

Окреме роздратування всередині еліт викликають масштабні блокування Інтернету та посилення впливу ФСБ, яке лобіює такі заходи.

За словами співрозмовників видання, представники політичного блоку Кремля, включаючи Дмитра Пєскова та Сергія Кирієнка, намагалися переконати Путіна пом’якшити обмеження, але безуспішно.

«За обіднім столом усі говорять про інтернет. Зараз ми знаходимося десь ближче до Північної Кореї», — констатував один із кремлівських інсайдерів.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що частина російської еліти розчарована і усвідомлює, що війна йде не дуже добре. Втім, Кремль далі залишається відданим своїм початковим воєнним цілям.

