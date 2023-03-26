"Відчув настрій людей": Путін цинічно пояснив, чому відвідав зруйнований Маріуполь

Диктатор заявив, що йому "було важливо відчути настрій людей".

Російський диктатор Володимир Путін розповів, навіщо їздив до окупованого Маріуполя. Диктатор цинічно запевнив, що відвідав зруйноване російською армією місто, щоб "проконтролювати процес його відновлення" та "відчути настрій мешканців міста".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Пора вже було подивитися, приїхати та подивитися на прикладі Маріуполя, як йдуть відновлювальні роботи, що потрібно зробити додатково, що є пріоритетом", – заявив Путін.

Він назвав поїздку "робочою". Диктатор зухвало запевнив, що випадково зустрів місцевих жителів, хоча насправді простих людей не підпускають до Путіна, лише заздалегідь підготовлену масовку.

"Це чисто робоча поїздка, вона давно назріла. Ну, і з людьми було важливо... Відверто кажучи, це був несподіваний контакт. Я думав, що це робітники стоять, там чоловіки були в одязі. Я хотів поговорити з ними, як робота продовжується. Виявилося, що це місцеві жителі... Як ви бачили, додому запросили, подивився як живуть. Важливо було відчути настрої людей. Можливо, це найголовніше", – цинічно заявив Путін.

Нагадаємо, 19 березня російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь.

На одному з відео візиту диктатора чути крики місцевих мешканців про те, що "це все брехня та показуха".

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін не виключають, що окуповані території відвідував не Путін, а його двійник.

Така ж думка ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Опозиціонер навів низку доказів, які свідчать, що це був не сам диктатор.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, немає жодних доказів, що у Маріуполі був саме Путін.

На думку експерта Олександра Коваленка, візит Путіна до Маріуполя – це "остання гастроль" диктатора.

Політичний аналітик Армен Чибухчан вважає, що Путін відвідав окуповані Крим та Маріуполь із відчаю.