Відчув сильний біль у грудях: лікар пояснив недугу Вучича

Президент Сербії Александр Вучич / © Associated Press

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Президент Сербії Александр Вучич, який обіцяв російському президенту Путіну відвідати парад на Красній площі 9 травня, найближчими днями не зможе повноцінно виконувати свої обов’язки.

Про це повідомляє сербське видання РТС з посиланням на його лікаря.

Керівник Управління військової охорони здоров’я, лікар-кардіолог Драган Дінчич зазначив, що сербський президент невдовзі покине Військово-медичну академію, куди його госпіталізували. Однак, нереально очікувати, що він зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом наступних кількох днів.

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«Я не можу говорити про подробиці, але під час свого перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях», — сказав лікар.

Він також зазначив, що за останні десять років у президента Сербії тричі виникали подібні проблеми, які були пов’язані з надзвичайно високим кров’яним тиском.

За словами Дінчича, після проведення необхідних обстежень та аналізів лікарі зробили висновок, що поточний стан здоров’я Вучича «стабільний і задовільний».

При цьому лікарі рекомендували Вучичу продовжити подальше регулярне спостереження і лікування.

Раніше Александар Вучич повідомив, що одна із сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Він також сказав, що Сербія вперше бере участь у спільній організації параду.

Однак, 3 травня стало відомо, що сербський президент і словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо раптово занедужали. Обидва скасовують найближчі заходи. Про те, чи відбудеться їхній запланований на 9 травня візит до Москви, точної інформації поки що немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москву на парад 9 травня.