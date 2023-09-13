"Відчув їб*чу дійсність": перекладач Кім Чен Ина розповів про "враження" лідера КНДР у РФ

Цікаво, що перекладач лідера КНДР навіть не постарався виправити помилку.

Під час переговорів із російською делегацією перекладач диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина зробив смішну помилку. Це транслювали по пропагандистських телеканалах.

Фрагмент відео поширюють у пабліках та телеграм-каналах.

На кадрах видно, що російська та північнокорейська делегації на чолі із диктаторами зібралися за столом для переговорів. Кім Чен Ин взяв слово, аби "подякувати" Росії за запрошення та "теплий прийом".

"У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і їб*чу дійсність", – обмовився перекладач лідера КНДР.

Цікаво, що він навіть не постарався виправити помилку. Він зробив вигляд, що так і мав перекласти фразу північнокорейського диктатора.

"Відчув бойовий дух і *бучу дійсність": перекладач Кім Чен Ина зробив смішну помилку

Нагадаємо, під час візиту до Росії Кім Чен Ин зробив заяву про війну в Україні.

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