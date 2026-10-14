"Відчувала, що вмираю": українська біженка розповіла про жах у лікарні в Німеччині

Лікарня у Німеччині. Ілюстративне зображення / © Getty Images

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Українська біженка Крістіна Маліна поділилася в TikTok історією про те, як намагалася отримати невідкладну медичну допомогу в Німеччині через сильний біль під час менструації. За її словами, швидка допомога двічі відмовилася приїхати, а в лікарні їй довелося чекати на допомогу, попри різке погіршення самопочуття.

Про свій досвід дівчина розповіла у відео, яке цитує видання «Фокус».

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Швидка двічі відмовилася приїхати

За словами Крістіни, біль був настільки сильним, що вона не могла випростатися, її трусило, а самостійно пересуватися вона практично не могла. У такому стані дівчина зателефонувала до швидкої допомоги, проте після тривалого очікування почула, що медики не можуть приїхати.

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«Я не можу розігнутися, мене всю трусить, я не можу йти. Кілька разів я додзвонююся до швидкої. Чекаю 15 хвилин, поки вони відповідять. Розповідаю, як мені погано, на що вони відповідають, що приїхати не можуть», — пригадує вона.

Крістіна зателефонувала повторно, пояснивши, що її стан справді тяжкий і їй потрібна допомога. За її словами, вона навіть не думала про можливі додаткові витрати на виклик.

«На той момент мені було все одно, бо я відчувала, що вмираю. Відвезти мене було нікому», — розповіла дівчина. Однак, за її твердженням, диспетчер знову відмовив у виклику.

Тривале очікування у лікарні

Не дочекавшись швидкої, Крістіна звернулася до сусідів, які погодилися відвезти її до відділення невідкладної допомоги. До реєстратури лікарні вона, за власним описом, ледве дісталася.

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«До стійки рецепції я теж повзла. Тобто я йшла напівзігнута, не могла вирівнятися, мене ось так трусило, і в мене були сині губи, пальці, я виглядала дуже і дуже погано», — зазначила авторка відео.

За словами Крістіни, на рецепції їй сказали чекати. Оскільки стояти вона не могла, жінка присіла поруч. Лише після того, як персонал побачив, що вона фактично лежить у коридорі, її відвезли до відділення, де мали надати допомогу.

Дівчина стверджує, що медик не зміг із першої спроби встановити їй крапельницю, а після процедури її стан не покращився. Навпаки, тремтіння посилювалося.

«Я підкликала його двічі й казала, що мені погано: „Я зараз помру, мені дуже погано“. На третій раз, коли я його кликала, він просто не підходив», — розповіла Крістіна.

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За її словами, увагу персоналу вдалося привернути лише після того, як через погіршення самопочуття її знудило.

Після знеболювального — на виписку

Крістіна стверджує, що після цього їй ввели сильний препарат, через який вона втратила здатність чітко мислити та сприймати те, що відбувалося навколо.

«У мене все перед очима попливло, і я навіть ніколи не знала, що є настільки сильне знеболювальне. Таке відчуття, що я була як під якоюсь наркотою», — пригадує вона.

Згодом її доправили на гінекологічний огляд. Однак, за словами дівчини, подробиць цієї процедури вона не пам’ятає. Після огляду їй дали документ на підпис.

Крістіна наголосила, що за професією є юристкою та зазвичай уважно читає всі документи, перш ніж підписувати їх. Проте цього разу через свій стан вона, як стверджує, не могла зрозуміти зміст паперів.

«У тому стані було неможливо це зрозуміти, неможливо прочитати, що там було написано, і так далі. Я в несвідомому стані це підписала», — розповіла українка.

Одразу після цього, за її словами, медики повідомили, що вона може йти додому. Коли Крістіна пояснила, що не здатна самостійно пересуватися, їй відповіли, що вона підписала відмову залишатися в лікарні, та порадили зателефонувати комусь, хто міг би її забрати.

Однак дівчина стверджує, що невдовзі знепритомніла. Лише після цього її поклали на каталку та доправили до палати.

Блогерка пропонує ділитися власними історіями

Авторка відео наголосила, що описані події — лише початок її історії. Вона пообіцяла записати продовження про те, що відбувалося з нею вже в палаті, а також закликала користувачів ділитися власним досвідом звернення по медичну допомогу в Німеччині.

За словами Крістіни, вона має відеозаписи, які, як вона стверджує, підтверджують її розповідь. Водночас дівчина заявила, що використати такий запис як підставу для позову в німецькому суді не можна.

Нагадаємо, раніше українка Юліана, яка виїхала за кордон разом із дітьми, показала умови проживання в таборі для біженців у німецькому Аугсбурзі. Жінка заявила, що не радить їхати туди родинам із маленькими дітьми.

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