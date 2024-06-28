Відчувався страх перед Трампом: демократи можуть замінити Байдена на виборах – ЗМІ

У США пройшли перші президентські дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Але у Демократичній партії невдоволені виступом свого кандидата і не виключають заміну Байдена на іншого кандидата.

Про це пише New York Times з посиланням на високопоставленого представника штабу Байдена.

Головною причиною невдоволення був “непереконливий виступ Байдена”: його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", – заявив представник штабу.

Питання заміни Байдена активно обговорювали представники демократів у вечірніх телеефірах.

"Байден має вигляд та звучить жахливо. Він безладний", – заявив CNN представник демократів, який певний час працював в адміністрації Байдена. Інший представник партії, який працював над виборами протягом усього циклу, заявив журналістам: "Нам пи***ць".

Однак зміна кандидата на такому пізньому етапі навряд чи можлива.

"Усі 50 штатів уже провели праймеріз, і Байден отримав від них переважну більшість делегатів. Тільки сам Байден може доручити цим делегатам голосувати за когось іншого, оскільки вони зобов'язані голосувати за нього, якщо він не зніме кандидатуру до з'їзду Демократичної партії у серпні цього року", – зазначає Vox.

Варто зазначити, що за результатами опитування CNN, 67% проти 33% зареєстрованих виборців, які спостерігали за дебатами між Байденом і Трампом, стверджують, що Трамп показав кращий результат.

Нагадаємо, напередодні агентство Reuters писало, що два головні радники Дональда Трампа представили "план припинення війни" Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У Кремлі відреагували на це і заявили, що можливий план нібито "повинен враховувати ситуацію на фронті".

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

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