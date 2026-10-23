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"Відчуває до нього огиду": Трамп зганьбився через поцілунок з Меланією, яка відвернулась (відео)
Перша леді США Меланія Трамп потрапила в об’єктиви папараці під час публічного заходу, коли показово ухилилася від поцілунку Дональда Трампа, викликавши хвилю іронічних жартів та порівнянь у Мережі.
Президент США Дональд Трамп потрапив у незручне становище після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.
Журналіст Аарон Рупар виклав це відео у соцмережу X.
Меланія хотіла уникнути поцілунку з Трампом
Перша леді разом зі своїм чоловіком Дональдом вийшла на публіку для підписання указу, спрямованого на покращення здоров’я жінок.
Після підписання документу Трамп захотів поцілувати свою 56-річну дружину, але опинився у незручній ситуації. Так, Меланія показово намагалася ухилитися від поцілунку з 80-річним чоловіком. Їй ніби стало ніяково перед людьми.
Користувачі Мережі зазначили, що з боку Меланія виглядає так, ніби їй «огидно» від поцілунку власного чоловіка. Вони залишили безліч жартівливих та іронічних коментарів під дописом.
«Його власна дружина відчуває до нього огиду»;
«Я її не звинувачую… Він же щовечора цілується зі своєю коханкою, Наталі Гарп»;
«Ой… „Справжнє кохання“ — це так прекрасно…»;
«Ці поплескування рукою виглядають дуже дивно…».
Цей епізод навіть спонукав користувачів порівняти поцілунок Трампа з дружиною зі сценою з фільму «Чужий», в якій героїня Сігурні Вівер із неприхованою огидою реагує на інопланетну істоту.
Трамп зганьбив Меланію
Цікаво, що під час підписання важливого документу Трамп, передаючи Меланії ручку, заявив: «Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення». Відповідне відео оприлюднила американська журналістка Джессіка Єллін на сторінці в Instagram (jessicayellin).
Дружина президента не промовчала і відповіла: «Твій підпис — найважливіший». Після цього Дональд уважно вдивлявся, як Меланія підписує документ, а потім сказав: «Такий схожий на мій». На цей закид перша леді заявила: «Так, усе копіюю».