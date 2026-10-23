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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2 хв

"Відчуває до нього огиду": Трамп зганьбився через поцілунок з Меланією, яка відвернулась (відео)

Перша леді США Меланія Трамп потрапила в об’єктиви папараці під час публічного заходу, коли показово ухилилася від поцілунку Дональда Трампа, викликавши хвилю іронічних жартів та порівнянь у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дональд Трамп цілує Меланію

Дональд Трамп цілує Меланію / © скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп потрапив у незручне становище після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.

Журналіст Аарон Рупар виклав це відео у соцмережу X.

Меланія хотіла уникнути поцілунку з Трампом

Перша леді разом зі своїм чоловіком Дональдом вийшла на публіку для підписання указу, спрямованого на покращення здоров’я жінок.

Після підписання документу Трамп захотів поцілувати свою 56-річну дружину, але опинився у незручній ситуації. Так, Меланія показово намагалася ухилитися від поцілунку з 80-річним чоловіком. Їй ніби стало ніяково перед людьми.

Користувачі Мережі зазначили, що з боку Меланія виглядає так, ніби їй «огидно» від поцілунку власного чоловіка. Вони залишили безліч жартівливих та іронічних коментарів під дописом.

  • «Його власна дружина відчуває до нього огиду»;

  • «Я її не звинувачую… Він же щовечора цілується зі своєю коханкою, Наталі Гарп»;

  • «Ой… „Справжнє кохання“ — це так прекрасно…»;

  • «Ці поплескування рукою виглядають дуже дивно…».

Цей епізод навіть спонукав користувачів порівняти поцілунок Трампа з дружиною зі сценою з фільму «Чужий», в якій героїня Сігурні Вівер із неприхованою огидою реагує на інопланетну істоту.

Незграбний поцілунок Трампа з дружиною порівняли зі сценою з фільму «Чужий» / © скриншот

Незграбний поцілунок Трампа з дружиною порівняли зі сценою з фільму «Чужий» / © скриншот

Трамп зганьбив Меланію

Цікаво, що під час підписання важливого документу Трамп, передаючи Меланії ручку, заявив: «Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення». Відповідне відео оприлюднила американська журналістка Джессіка Єллін на сторінці в Instagram (jessicayellin).

Дружина президента не промовчала і відповіла: «Твій підпис — найважливіший». Після цього Дональд уважно вдивлявся, як Меланія підписує документ, а потім сказав: «Такий схожий на мій». На цей закид перша леді заявила: «Так, усе копіюю».

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