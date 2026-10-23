"Відчуває до нього огиду": Трамп зганьбився через поцілунок з Меланією, яка відвернулась (відео)

Дональд Трамп цілує Меланію / © скриншот з відео

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Президент США Дональд Трамп потрапив у незручне становище після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.

Журналіст Аарон Рупар виклав це відео у соцмережу X.

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Меланія хотіла уникнути поцілунку з Трампом

Перша леді разом зі своїм чоловіком Дональдом вийшла на публіку для підписання указу, спрямованого на покращення здоров’я жінок.

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Після підписання документу Трамп захотів поцілувати свою 56-річну дружину, але опинився у незручній ситуації. Так, Меланія показово намагалася ухилитися від поцілунку з 80-річним чоловіком. Їй ніби стало ніяково перед людьми.

Користувачі Мережі зазначили, що з боку Меланія виглядає так, ніби їй «огидно» від поцілунку власного чоловіка. Вони залишили безліч жартівливих та іронічних коментарів під дописом.

«Його власна дружина відчуває до нього огиду»;

«Я її не звинувачую… Він же щовечора цілується зі своєю коханкою, Наталі Гарп»;

«Ой… „Справжнє кохання“ — це так прекрасно…»;

«Ці поплескування рукою виглядають дуже дивно…».

Цей епізод навіть спонукав користувачів порівняти поцілунок Трампа з дружиною зі сценою з фільму «Чужий», в якій героїня Сігурні Вівер із неприхованою огидою реагує на інопланетну істоту.

Незграбний поцілунок Трампа з дружиною порівняли зі сценою з фільму «Чужий» / © скриншот

Трамп зганьбив Меланію

Цікаво, що під час підписання важливого документу Трамп, передаючи Меланії ручку, заявив: «Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення». Відповідне відео оприлюднила американська журналістка Джессіка Єллін на сторінці в Instagram (jessicayellin).

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Дружина президента не промовчала і відповіла: «Твій підпис — найважливіший». Після цього Дональд уважно вдивлявся, як Меланія підписує документ, а потім сказав: «Такий схожий на мій». На цей закид перша леді заявила: «Так, усе копіюю».

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