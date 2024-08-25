"Відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться"- папа прокоментував закон про заборону УПЦ МП

Папа Римський під час недільної зустрічі у неділю, 25 серпня, знову закликав до моливи за мир, згадуючи про бойові дії в Україні та на території Російської Федерації. Крім того, він відреагував на заборону в Україні УПЦ МП.

Про це пише Vatican news.

"Я і далі з болем слідкую за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, – сказав також Папа, – і, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх. Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився. Тож нехай тим, хто хоче молитися, буде дозволено молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю", - йдеться в промові папи.

Крім того, він висловив занепокоєння щодо можливих загроз для релігійної свободи.

"Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не слід чіпати. І не переставаймо молитися за те, щоби припинилися війни. У Палестині, в Ізраїлі, в М’янмі та в кожному іншому регіоні. Народи просять миру! Молімося щоб Господь дав усім мир", - додав він.

Нагадаємо, раніше папа Римський закликав країни, які воюють, до мирного діалогу.

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