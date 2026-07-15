На кордоні Україні передали депортованого з Польщі кібершахрая

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З Польщі видворили 29-річного громадянина України, який брав участь у популярній схемі кібершахрайства.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna).

Польські правоохоронці стверджують, що українець був причетний до організованого злочинного угруповання, яке зламувало банківські рахунки.

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Хлопець нібито надсилав повідомлення, вдаючи з себе кур’єрську компанію, з текстом «доплатіть за доставлення, інакше вашу посилку не буде доставлено». Кожен, хто натискав на посилання, перенаправлявся на платіжний метод BLIK. Потім учасники угруповання зламували банківські рахунки.

Громадянин України також здійснював перекази зі зламаних банківських рахунків і знімав готівку.

Таким чином, організоване злочинне угруповання, яке діяло від 2017-го до 2019 року, виманило приблизно 160 000 злотих (приблизно 1,8 млн грн).

Українця засудили до 1,5 року позбавлення волі за скоєні ним злочини. Після звільнення з в’язниці 13 липня польська сторона вирішила депортувати порушника.

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На прикордонному переході Дорогуськ — Ягодин 29-річного чоловіка передали українським прикордонникам.

Раніше повідомлялося, що українку привселюдно роздягли до білизни в аеропорту Варшави.

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