"Віддані режиму Лукашенка": експерт розповів, які сили Білорусь може кинути в наступ на Україну

"Віддані режиму Лукашенка": експерт розповів, які сили Білорусь може кинути в наступ на Україну

Якщо Білорусь вирішить піти в наступ на Україну, вона застосує задля цього свої сили спеціальних операцій, адже вони більш-менш мають такий вигляд, що віддані режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Проте максимум, на що будуть здатні ці ССО, – скоєння диверсій чи терактів.

Про це в ефірі ТСН розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він прокоментував тезу про те, що Білорусь може почати наступати за допомогою своїх ДРГ.

"Так, вони, можливо, хочуть використати місцевість в певних регіонах Полісся чи Волинського напрямку на свою користь. І під прикриттям сил спеціальних операцій… По-перше, йдеться про сили спеціальних операцій. Тому що це найбільш боєздатні підрозділи білоруської армії. Вони переважно всі з контрактників, там немає майже призовників, і вони більш-менш виглядають такими, що віддані режиму Лукашенка. Тобто він на них може десь розраховувати", – розповів Мусієнко.

Водночас він висловив переконання, що ці сили швидко будуть виявлені українськими захисниками і навряд чи зможуть чогось досягти.

"Навіть, якщо вони проникнуть, навіть, якщо вони, використовуючи ліси, можуть там пройти. Вони все одно рано чи пізно будуть виявлені українськими підрозділами. У нас є сили й засоби Збройних сил, прикордонників і територіальної оборони, які можуть це зробити. Яка мета? Вчинити якийсь теракт на території України? Ну, теоретично це можна допускати. Тут треба розуміти кінцеву мету – а що вони цим зможуть досягнути? Я не думаю, що вони зможуть чогось досягнути", – пояснив військовий експерт.

Він додав, що окрім спроб з боку цих білоруських сил скоїти диверсії чи теракти в Україні, інших варіантів того, що вони можуть зробити, він не бачить.

"Тому що в будь-якому випадку вони не зможуть довго бути під прикриттям. Їх виявлять і на цьому вся диверсійно-розвідувальна операція закінчиться", – зазначив Мусієнко.

Нагадаємо, Мусієнко оцінив ризик вторгнення до України з Білорусі нижче середнього.

Читайте також: