Віддати РФ захоплені території, а Україну не брати до НАТО: WSJ дізнався деталі "мирного плану" Трампа

Трамп поки що не затвердив конкретного плану.

Перемога на виборах Дональда Трампа означає зміни для України. Радники нового президента висунули різні версії плану закінчення війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на трьох близьких до Трампа людей.

Один із планів передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років.

"Цей план передбачає заморожування лінії фронту і створення 800-мильної демілітаризованої зони (майже 1300 км). Наразі незрозуміло, хто охоронятиме цю територію, але сили США не будуть включені до миротворчої місії і не будуть її фінансувати", - пишуть журналісти.

"Ми можемо здійснювати навчання і надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це", — сказав член команди Трампа.

Однак США мають намір постачати Україні зброю, щоб стримати майбутній російський напад.

План також передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила.

Крім цього, Трампу представили ще один план. Кіт Келлог і Фред Флейц, які раніше працювали у Білому домі Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву доти, доки Україна не погодиться на мирні переговори з РФ.

"Україна все ще може спробувати повернути втрачені території, але їй доведеться робити це шляхом дипломатичних переговорів", - пише WSJ.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що зупинить війну в Україні. Втім, сьогодні невідомо, яким саме чином він планував це зробити.

У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме переговори з Путіним і Зеленським.

Зеленський заявив, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню та встановлення миру.

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