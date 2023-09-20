Відео Кадирова з лікарні у Москві: на що звертають увагу оглядачі

Рамзан Кадиров не з'являвся в громадському просторі майже три тижні.

Опубліковане у Мережі в середу, 20 вересня, відео, на якому президент російської Чечні Рамзан Кадиров спілкується у кремлівській лікарні зі своїм дядьком Магомедом Кадировим викликало ще більше запитань щодо стану здоров’я цього діяча, якого вважають одним зі стовпів путінського режиму.

Детальний огляд розбіжностей опису під відео та відомими фактами опублікував опозиційний чеченський Telegram-канал Niyso.

Найперше чеченські опозиціонери звернули увагу на те, що Рамзан Кадиров не з'являвся в громадському просторі майже три тижні: жодних життєвих зустрічей, жодних нарад, лише архівні зйомки, що видаються за нові. І раптом виявляється, що весь цей час він не лежав у лікарні, а ночував там біля ліжка свого хворого дядька — фактично цілими днями.

За версією російських пропагандистів, які опублікували цей ролик, очільник цілого суб'єкта Федерації майже місяць байдикував через хворобу свого дядька, не виконуючи своїх прямих обов'язків і не виходячи на зв'язок.

По-друге, у підписі до відео йдеться про "робочу поїздку", якою Рамзан Кадиров скористався, щоб навідати в лікарні дядька, якого він, очевидно, любить більше, ніж життя. Але, за звичай, він помпезно приїжджав до Москви, ділився фотографіями та відео із зустрічей, а тут - тихенько прилетів та причаївся.

По-третє, 5 днів тому, вітаючи Магомеда Кадирова з днем народження, ні сам чеченський лідер, ні його поплічники не обмовилися про стан його здоров'я. Натомість Рамзан Кадиров в останні дні фігурував у статусах постійно, в деяких - з прямими побажаннями здоров'я.

Привітання Магомеда Кадирова з днем народження / Фото: із соцмереж

Привітання Магомеда Кадирова з днем народження / Фото: із соцмереж

По-четверте, порівнюючи сьогоднішнє відео з тим, яке було опубліковане 3 дні тому, оглядачі зауважили, що Кадиров почав виглядати значно гірше — без рум’янця на щоках, блідий, з опухлими очима, видно, що йому бракує сил навіть на те, щоб говорити. До речі, знімання проводилося таким чином, щоб було менше акценту на обличчя Рамзана.

А ось Магомед, особливо на останніх кадрах, виглядає свіжим та здоровим. “Складається відчуття, ніби вони з Рамзаном Кадировим просто на 5 хвилин помінялися місцями”, - резюмували оглядачі.

Нагадаємо, реальну картину того, що сталося з так званим главою Чечні Рамзаном Кадировим і у якому він стані, Кремль ретельно приховує.

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