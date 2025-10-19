Відео пограбування Лувру з'явилося у Мережі: що придумали злодії

Поліцейська машина патрулює внутрішній дворик закритого музею Лувр після пограбування / © Associated Press

Французький телеканал BMFTV показав у своєму ефірі перші кадри пограбування Лувру у Парижі — одного з найвідоміших музеїв світу.

На відео видно чоловіка в жовтому робочому жилеті, який ймовірно вдає з себе працівника музею. Грабіжник розкриває вітрину шліфувальною машиною. На задньому плані видно, що відвідувачі музею тим часом спокійно ходили залом і розглядали інші об’єкти.

Як додає Le Parisien, двоє нападників були вдягнені в жовті жилети, ймовірно, щоб виглядати як технічні працівники. Вони проникли до музею на вантажному ліфті, розбили дві вітрини та викрали коштовності.

Ще двоє зловмисників залишалися на скутерах і вивезли своїх спільників разом із вкраденими цінностаями.

Раніше з’явилися нові подробиці про пограбування паризького Лувру.

Також ми писали, що одну з украдених коштовностей знайшли просто біля музею. Вона була зламана.