ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Відео пограбування Лувру з'явилося у Мережі: що придумали злодії

Лувр пограбували під носом у відвідувачів, використовуючи робочий жилет та шліфмашину.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Поліцейська машина патрулює внутрішній дворик закритого музею Лувр після пограбування

Поліцейська машина патрулює внутрішній дворик закритого музею Лувр після пограбування / © Associated Press

Французький телеканал BMFTV показав у своєму ефірі перші кадри пограбування Лувру у Парижі — одного з найвідоміших музеїв світу.

На відео видно чоловіка в жовтому робочому жилеті, який ймовірно вдає з себе працівника музею. Грабіжник розкриває вітрину шліфувальною машиною. На задньому плані видно, що відвідувачі музею тим часом спокійно ходили залом і розглядали інші об’єкти.

Як додає Le Parisien, двоє нападників були вдягнені в жовті жилети, ймовірно, щоб виглядати як технічні працівники. Вони проникли до музею на вантажному ліфті, розбили дві вітрини та викрали коштовності.

Ще двоє зловмисників залишалися на скутерах і вивезли своїх спільників разом із вкраденими цінностаями.

Раніше з’явилися нові подробиці про пограбування паризького Лувру.

Також ми писали, що одну з украдених коштовностей знайшли просто біля музею. Вона була зламана.

Дата публікації
Кількість переглядів
338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie