Відео з нею облетіли світ: стала відома доля німкені Шані Лук, яка захопив ХАМАС

Німкеня, яку покалічили та викрали бойовики ХАМАС, жива і перебуває у лікарні Сектору Гази.

Громадянка Німеччини Шані Лук, яка потрапила до полону бойовиків ХАМАС і вважалася зниклою безвісти, перебуває у лікарні в секторі Гази.

Про це пише BILD з посиланням на слова матері дівчини.

Відео з Шані Лук облетіло світ минулих вихідних: нерухома жертва з дредами та помітними татуюваннями лежить тяжко поранена у вантажівці між терористами ХАМАС.

Шані Лук лежить напівоголена і важко поранена в кузові вантажівки. У неї поранення голови, її оточують терористи ХАМАС. Підліток плює на її нерухоме тіло / Фото: The Bild

"Ми отримали інформацію, що Шані жива, але отримала тяжку травму голови і перебуває у критичній ситуації. Кожна хвилина критична", – розповідає мати дівчини.

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Під час нападу бойовиків на фестиваль Nature Party Шані зателефонувала родині на мобільний. Її мати Рікарда Лук звернулася до неї і запитала: "У вас є бункер поблизу?" Пролунали постріли. Її донька була схвильована і пообіцяла знайти сховище. Після цього зв'язок перервався.

Як сім’я згодом змогла відновити, Шані Лук вибігла на стоянку зі своїм хлопцем та ще чотирма друзями; вони хотіли втекти на двох автомобілях.

"Молоді люди втратили один одного з поля зору. Тоді друзі сховалися в кущах. Відтоді вони благополучно вийшли, але Шані та її хлопець зникли", – каже родич дівчини.

Родина скаржиться, що не отримала жодної інформації від МЗС Німеччини.

Нагадаємо, музичний фестиваль став однією з перших цілей терористичного угруповання.

Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

Також у Мережі показали моторошне відео з місця проведення фестивалю Nature Party. На кадрах видно десятки розбитих та кинутих машин.

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