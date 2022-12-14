Відео з палати Саакашвілі виклали в Мережу: змарнілий політик пересувається з ходунками

У Грузії опублікували записи з камер спостереження в палаті експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі, звинувачуючи його в симуляції, хоча на кадрах видно виснаження політика.

Відповідний ролик у Мережу виклала Спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Зауважимо, що відео було опубліковане того ж дня, коли Саакашвілі оголосив, що поновлює голодування.

У пенітенціарній службі пояснили публікацію цих кадрів високим суспільним інтересом. У держоргані також заявили, що на відео нібито "чітко видно імітаційні дії Міхеіла Саакашвілі, метою яких є перешкоджання здійсненню правосуддя, введення в оману суспільства і міжнародних партнерів".

Окрім того, служба звинуватила експрезидента Грузії в жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.

В опублікованому ролику змонтовані зроблені у різні дати кадри з клініки "Вівамеді". Так, йдеться про відео за 9 серпня, 4 жовтня, 12 грудня. При цьому на частині сцен дата затерта.

У ролику зафіксовано, як дуже схудлий та слабкий Саакашвілі їсть, ходить палатою та лається з медперсоналом. На найсвіжіших кадрах за 12 грудня видно, що політик вже пересувається за допомогою ходунків і має виснажений вигляд.

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, სპეციალური პენიტენციური სამსახური ვიდეოკადრებს ასაჯაროვებს, რომელიც ასახავს სხვადასხვა პერიოდში პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას. აღნიშნულ ვიდეომასალაში ნათლად ჩანს მიხეილ სააკაშვილის სიმულაციური ქმედებები, რომლის მიზანია მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, საზოგადოებისა და საერთაშორისო პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა. ვიდეოკადრები ასახავს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ასევე მიხეილ სააკაშვილის დამოკიდებულებას სამედიცინო პერსონალის მიმართ, კერძოდ მისი მხრიდან განხორციელებული შეურაცხყოფისა და აგრესიული ქცევების ფაქტებს. Опубліковано სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia Середа, 14 грудня 2022 р.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд 2018 року заочно визнав Саакашвілі винним у "зловживанні службовими повноваженнями" і присудив політику три роки ув’язнення.

Згодом суд визнав Саакашвілі винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі та присудив йому за це 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк понад два роки.

Саакашвілі був затриманий у Грузії 1 жовтня 2021 року одразу після свого повернення до країни напередодні місцевих виборів.

Експрезидент Грузії вважає себе політичним ув'язненим та кілька разів оголошував голодування, яке то припиняв, то знову відновлював.

Стан здоров'я Саакашвілі вже тривалий час вкрай важкий і в липні 2022 року його адвокат заявив, що експрезидент Грузії йде з політики.

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