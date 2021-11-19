Відхаркувала кров і померла після збільшення сідниць: 38-річну жінку вбила "ін'єкція краси" (фото)

Жінка почувалася зле, але повернулася за "другою дозою".
У США 38-річна жінка померла за кілька днів після ін'єкції в сідниці. Смертельний укол, підозрюють, їй зробила 47-річна "консультантка з краси", яка не мала сертифікату на силікон і неправильно ввела його шприцом.
Про це пише New York Post.
Відомо, що Марджі МакКлендон із Сент-Луїса, штат Міссурі, померла після двох ін'єкцій, які зробила вдома у так званої лікарки кілька років тому.
Згідно з судовими документами, підозрювана виконувала ін’єкції краси без ліцензії у своєму будинку в Х’юстоні і незаконно купувала силікон, який використовувала в процедурах.
Прокурори заявили, що усього було дві процедури із введення силікону у сідниці, які викликали у потерпілої сильний біль і проблеми з диханням, повідомляє KHOU11.
Згідно зі свідченням свідка, яке цитується в документах, після першого візиту МакКлендон почувалася погано: вона відчувала біль і її нудило. Але вона повернулася наступного дня, бо не отримала естетичного результату, на який розраховувала, а майстерка відмовилася повернути їй гроші.
За словами чиновників, другу процедуру довелося кілька разів припиняти через сильний біль у дівчини. Потерпіла почала втрачати дихання і кашляти кров’ю, перш ніж її госпіталізували до місцевого відділення невідкладної допомоги.
Але вона пішла звідти, перш ніж її оглянули. Невдовзі після цього вона була знову госпіталізована до лікарні штату Міссурі, де померла 30 квітня 2018 року. Смерть настала в результаті ускладнень, пов’язаних із силіконовою тромбоемболією легеневої артерії. Її смерть визнали вбивством.
Підозрювану затримали днями за порушення правил дорожнього руху. Прокурори повідомили, що вона начебто зізналася у цій справі під час перебування під вартою. Також підозрювана нібито зізналася поліції, що усвідомлювала, що в разі неправильного виконання ін'єкції в сідниці можуть виникнути серйозні наслідки або навіть смерть, повідомляє ABC13.
Жінка постала перед судом в окрузі Харріс, штат Техас, 17 листопада. Під заставу її не випустили, бо помічниця окружного прокурора сказала, що вважає, що можуть бути й інші жертви, і закликала їх виступити.
"Ми стурбовані, оскільки зараз є тенденція отримувати ін’єкції в сідниці — можуть бути й інші жертви. Ми закликаємо всіх, хто отримав ін’єкції в сідниці", — сказала помічниця окружного прокурора.
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