Відхаркувала кров і померла після збільшення сідниць: 38-річну жінку вбила "ін'єкція краси" (фото)

Жінка почувалася зле, але повернулася за "другою дозою".

У США 38-річна жінка померла за кілька днів після ін'єкції в сідниці. Смертельний укол, підозрюють, їй зробила 47-річна "консультантка з краси", яка не мала сертифікату на силікон і неправильно ввела його шприцом.

Про це пише New York Post.

Відомо, що Марджі МакКлендон із Сент-Луїса, штат Міссурі, померла після двох ін'єкцій, які зробила вдома у так званої лікарки кілька років тому.

Згідно з судовими документами, підозрювана виконувала ін’єкції краси без ліцензії у своєму будинку в Х’юстоні і незаконно купувала силікон, який використовувала в процедурах.

Прокурори заявили, що усього було дві процедури із введення силікону у сідниці, які викликали у потерпілої сильний біль і проблеми з диханням, повідомляє KHOU11 .

New Yоrk Post

Згідно зі свідченням свідка, яке цитується в документах, після першого візиту МакКлендон почувалася погано: вона відчувала біль і її нудило. А ле вона повернулася наступного дня, бо не отримала естетичного результату, на який розраховувала, а майстерка відмовилася повернути їй гроші.

Також читайте Зірки, постраждалі в боротьбі за красу

За словами чиновників, другу процедуру довелося кілька разів припиняти через сильний біль у дівчини. Потерпіла почала втрачати дихання і кашляти кров’ю, перш ніж її госпіталізували до місцевого відділення невідкладної допомоги.

Але вона пішла звідти, перш ніж її оглянули. Н евдовзі після цього вона була знову госпіталізована до лікарні штату Міссурі, де померла 30 квітня 2018 року. Смерть настала в результаті ускладнень, пов’язаних із силіконовою тромбоемболією легеневої артерії. Її смерть визнали вбивством.

Підозрювану затримали днями за порушення правил дорожнього руху. Прокурори повідомили, що вона начебто зізналася у цій справі під час перебування під вартою. Також п ідозрювана нібито зізналася поліції, що усвідомлювала, що в разі неправильного виконання ін'єкції в сідниці можуть виникнути серйозні наслідки або навіть смерть, повідомляє ABC13 .

Також читайте Російська б'юті-блогерка судитиметься з лікарями через квадратні силіконові груди

Жінка постала перед судом в окрузі Харріс, штат Техас, 17 листопада. Під заставу її не випустили, бо п омічниця окружного прокурора сказала, що вважає, що можуть бути й інші жертви, і закликала їх виступити.

"Ми стурбовані, оскільки зараз є тенденція отримувати ін’єкції в сідниці — можуть бути й інші жертви. Ми закликаємо всіх, хто отримав ін’єкції в сідниці", — сказала помічниця окружного прокурора.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.