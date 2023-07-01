Відірваний від реальності: журналісти зʼясували, що робив Путін у день заколоту Пригожина

Диктатор дедалі все більше вражає. своєю неадекватною оцінкою ситуації у світі та Росії.

У день заколоту найманців терористичної групи "Вагнер" російський диктатор Володимир Путін спостерігав за фестивалем "Алые паруса" у Санкт-Петербурзі.

Про це інформує "Новая газета" з посиланням на журналістів Михайла Зигаря та Юлію Таратуту.

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Зигарь написав у колонці для The New York Times, що Путін ніколи не пропускає свято випускників у своєму рідному місті, і цей рік не став винятком, попри ситуацію з Євгеном Пригожиним. Як повідомляє Зигарь, 24 червня Путін спостерігав за фестивалем "Алые паруса" з борту яхти свого друга, бізнесмена Юрія Ковальчука.

Джерела журналіста кажуть, що це є найяскравішим свідченням того, що президент відірваний від реальності.

"Він, як і раніше, вважає, що в нього все під контролем і що заколот Пригожина ніяк не вплинув на політичну ситуацію. Але він помиляється. Багато хто з ким я розмовляв вважають, що путінська система правління просто не може тривати довго", — поділився Зигарь.

В свою чергу журналістка Таратута повідомила, посилаючись на знайомих із ситуацією співрозмовників, що на святі Путіну презентували нову яхту — замість конфіскованої в Італії. За словами джерел, подарунок готував особисто Ковальчук.

"Будували яхту чи три роки, чи цілих п'ять — тут версії розходяться. Достеменно відомо лише одне: дарування відбулося. Не завадили ні війна з Україною, ні заколот Пригожина, ні бомбардування Ростова з Воронежем", — каже Таратута.

24 червня російські опозиційні видання повідомляли, що спеціальний борт Путіна Іл-96 з бортовим номером RSD697 вилетів з московського "Внуково" у напрямку Санкт-Петербурга о 14:16 за київським часом — і через деякий час зник з радарів. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков при цьому заперечував, що Путін вилетів до Петербурга. Він заявляв, що диктатор не планує бути на "Алых парусах".

У ніч на 25 червня два президентські літаки спеціального льотного загону "Росія" повернулися до Москви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який засуджений до позбавлення волі та перебуває в ув’язненні у Тбілісі, вважає, що диктатору Володимиру Путіну залишилися лічені тижні перебування при владі.

Крім того, ми раніше інформували, що радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що під час невдалого бунту "вагнерівців" у Росії Євген Пригожин не діяв самостійно, за ним стоять спеціальні служби РФ.

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