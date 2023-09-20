“Відкинути емоції”: у МЗС України відреагували на протест Польщі через заяву Зеленського

Український посол у Варшаві знову наголосив на неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

У середу, 20 вересня, у МЗС України прокоментували зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі Павелом Яблонським, під час якої польська сторона оголосила про "рішучий протест" через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН.

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна.

“Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка”, - зауважив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося раніше, польський лідер Анджей Дуда порівняв дії України із ситуацією “потопельника, який хапається за соломинку”. При цьому він додав, що його країна хоче максимально допомогти Україні, але має відстоювати інтереси своїх фермерів.

“Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло”, - написав Олег Ніколенко.

Як відомо, у середу, 20 вересня, посла України в Польщі Василя Зварича терміново викликали до Міністерства закордонних справ та вручили йому "рішучих протест" через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН.

При цьому заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський визнав, що між Україною та Польщею існує "суперечка". Він також підкреслив, що "ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів відповідають національному праву, праву ЄС і міжнародному праву."

Раніше повідомлялося, що Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, аби ці країни скасували свої ембарго на імпорт українського зерна.

Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Нагадаємо, що у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

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