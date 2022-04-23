Відкрити рахунок, переказати гроші - що пропонують українцям закордонні банки

Щоб українські біженці могли розраховуватись за кордоном, а українці могли переказувати гроші родичам, закордонні банки та платіжні системи запропонували спеціальні умови. Інформація в яких країнах, які банки пропонують спеціальні умови в матеріалі ТСН.ua

PayPal

Рахунки найбільшої електронної платіжної системи PayPal можна використовувати як для отримання переказів із будь-якої країни світу, так і відправлення. PayPal дозволила виводити зі своїх рахунків на українські банківські картки, до 30 червня скасувавши всі комісії з переказів на ці картки.

Рахунок у PayPal відкрити просто, за декілька хвилин. До облікового запису PayPal можна прив'язати банківські картки у гривні для заведення коштів, а також банківські картки в доларах та євро – для виведення.

Wise

Лондонська компанія Wise яка займається переказами у понад 200 країнах світу, надала можливість переказів у гривні. Українці можуть зареєструватися, відкрити картку, надсилати та отримувати перекази без використання банківських реквізитів. Усередині мережі Wise перекази здійснюються за адресою електронної пошти або номером мобільного телефону.

Послуги польських банків у Польщі

Українські біженці в Польщі часто попадали в скрутне становище, тому що багато з них не мали закордонних паспортів, без якого не можна будо відкрити рахунок в польському банку. PKO Bank Polski спростив відкриття банківського рахунку для українців. Відтепер достатньо пред'явити українську ID-картку та польський реєстраційний номер PESEL.Можна відкрити спеціальний рахунок для українців «PKO Рахунок без Кордонів» без комісії за обслуговування рахунку та картки.

Ще одну послугу пропонує банк для українців обмін гривень на злоті. Ліміт на кожного охочого обміняти - 10 тис. гривень за офіційним курсом без додаткових комісій.

Банки Чехії для українських біженців

Українські біженці у Чехії можуть безплатно відкривати банківські рахунки без плати за обслуговування. На ці рахунки також надходить допомога, яку платить держава біженцям. Наприклад, банк CSOB на рахунок виплачує 2500 крон, банк Komerční banka виплачує гуманітарну допомогу в розмірі 2000 крон. У банку Česká Spořitelna біженцям виплачують по 500 чеських крон на місяць протягом пів року, всього 3000 крон.

Що пропонують банки Австрії для українців

В австрійському банку BAVAG P.S.K українці можуть відкрити рахунок (Beihilfenkonto) та отримати картку. Але для цього потрібно мати закордонний паспорт та знати німецьку мову. Раніше відкрити рахунок в банку можна було лише з пропискою. Обслуговування рахунку коштує 3 євро на місяць. Картку можна використати для розрахунків у будь-якій країні Європи без комісії за внесення готівки на рахунок.

У банку Bank Austria рахунок можна відкрити безплатно, проте банк встановлює ліміти на поповнення та зняття коштів.

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