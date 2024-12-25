"Відчинити ворота" щодо переговорів: Папа Римський вкотре закликав до перемир'я в Україні

Свою промову він оголосив з лоджії Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні, 25 грудня, закликав до переговорів між Україною та Росією для припинення війни.

Про це повідомив Reuters.

У своєму різдвяному зверненні "Urbi et Orbi" (до міста та світу) Франциск безпосередньо згадав конфлікт в Україні та закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей до переговорів".

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"Нехай замовчать звуки зброї в Україні, що охоплена війною", – сказав у своєму зверненні Франциск.

Папа закликав до "жестів діалогу та зустрічі задля досягнення справедливого та міцного світу".

Він також звернув свої думки до християнських громад в Ізраїлі та Палестині, особливо в Газі, де склалася жахлива гуманітарна ситуація, і закликав припинити вогонь, звільнити заручників, допомогти населенню, яке страждає від голоду та війни.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск оголосив про своє бажання бути похованим у простій дерев’яній труні.

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