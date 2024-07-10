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Відкриття саміту НАТО, Україна отримає десятки нових систем ППО: головні новини ночі 10 липня 2024 року

Відкриття саміту НАТО, Україна отримає десятки нових систем ППО: головні новини ночі 10 липня 2024 року

Відкриття саміту НАТО у Вашингтоні / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • США та союзники оголосили про передачу Україні десятків нових систем ППО Читати далі –>
  • В Одесі вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>
  • Байден на відкритті саміту НАТО: Путін обовʼязково програє війну проти України, яку він обрав Читати далі –>
  • Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників Читати далі –>

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