Відкриття саміту НАТО, Україна отримає десятки нових систем ППО: головні новини ночі 10 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- США та союзники оголосили про передачу Україні десятків нових систем ППО Читати далі –>
- В Одесі вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>
- Байден на відкритті саміту НАТО: Путін обовʼязково програє війну проти України, яку він обрав Читати далі –>
- Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території Читати далі –>
- Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників Читати далі –>
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