Відкриття саміту НАТО, Україна отримає десятки нових систем ППО: головні новини ночі 10 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

США та союзники оголосили про передачу Україні десятків нових систем ППО Читати далі –>

В Одесі вночі пролунала серія вибухів Читати далі –>

Байден на відкритті саміту НАТО: Путін обовʼязково програє війну проти України, яку він обрав Читати далі –>

Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території Читати далі –>

Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.