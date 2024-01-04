Відкриття, яке сколихнуло мистецькі кола: відому картину намалював не Рафаель Санті

Вчені за допомогою ШІ (штучного інтелекту) виявили щось дивне на обличчі святого Йосипа на знаменитій картині Рафаеля "Мадонна з трояндою". Дослідники вважають, що це обличчя було написано не рукою художника епохи Відродження.

Про це пише ScienceAlert.

Учені створили спеціальний алгоритм аналізу на основі творів, автором яких точно є Рафаель. Завдяки цьому ШІ зміг побачити деталі на знаменитій картині, які приховані від людського ока. Зокрема, ШІ здатний розпізнавати стиль художника, особливості його мазків, кольорової палітри, тіней, а також кожної окремої деталі картини. Учені використовували ШІ не просто для аналізу цілого шедевра, а для вивчення окремих осіб на картині.

На шедеврі Рафаеля зображено Діву Марію, Іоанна Хрестителя, який передає немовляті Ісусу пергамент із написом, і святого Йосипа (у лівому верхньому кутку). Вчені вважають, що всі герої картини, крім святого Йосипа, найімовірніше, написані рукою Рафаеля. Минулі дослідження шедевра вже показували, що обличчя святого Йосипа написано гірше, ніж інші обличчя на картині. І новий аналіз за допомогою ШІ підтвердив минулі висновки.

Фото: Вікіпедія

Учені припускають, що обличчя святого Йосипа міг написати учень Рафаеля Джуліо Романо, хоча точно сказати, чи так це, поки що складно.

Вважається, що картина "Мадонна з трояндою" була написана в 1518-1520 роках. У середині 19 століття мистецтвознавці почали підозрювати, що Рафаель міг бути автором не всього витвору мистецтва, а тепер ці підозри майже точно підтвердилися, хоча науковці кажуть, що потрібно здійснити додатковий аналіз шедевра, в чому також допоможе ШІ.

Нагадаємо, в Італії на міжнародній конференції у місті Пергола експерти заявили, що знайшли нову картину художника Рафаеля Санті.

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