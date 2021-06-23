"Відкриємо вогонь, якщо не зміните курс": журналіст BBC, який був на британському есмінці, розповів про погрози росіян

"Відкриємо вогонь, якщо не зміните курс": журналіст BBC, який був на британському есмінці, розповів про погрози росіян

Два російські кораблі берегової охорони намагалися змусити капітана британського корабля змінити курс

На борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, опинився кореспондент BBC Джонатан Біл. Він переказав деталі інциденту у Чорному морі.

Про це повідомляє BBC. За даними видання, журналіста запросили на борт корабля до того, як стався інцидент.

За словами Біла, британське судно зазнало переслідувань з боку російських військових: понад 20 літаків в небі і два російські катери берегової охорони стежили за кораблем.

Кореспондент ВВС розповів про ворожі попередження через радіозв’язок, зокрема "Якщо ви не зміните курс, я відкрию вогонь". Водночас капітан HMS Defender наполягав, що він лише прагнув безпечного проїзду через міжнародно визнану судноплавну смугу.

"Екіпаж вже знаходився на бойових постах, наближаючись до південного краю окупованого Росією Криму. Системи озброєння на борту есмінця Королівського флоту вже були завантажені… Капітан наполягав, що йому був тільки потрібен безпечний прохід по міжнародно визнаному судноплавному шляху. Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс. У якийсь момент одне з російських суден наблизилося близько до 100 м", - розповів кореспондент.

Як каже журналіст, на відстані справді було чутно постріли, але вважалося, що вони перебувають поза досяжністю.

Росія стверджує, що корабель прямував нібито через її води, що не є міжнародно визнаним, оскільки РФ незаконно анексувала Крим. Британія наполягає, що її корабель проходив через українські територіальні води.

"HMS Defender обрав найпряміший і міжнародно визнаний маршрут між Україною та Грузією", - заявив представник Даунінг-стріт.

Зазначимо, що окупація Криму міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії. Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус "територій України, тимчасово окупованих Росією".

Нагадаємо, у середу 23 червня Міноборони Росії заявило відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

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