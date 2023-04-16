"Відкрийте кіоск": російський чиновник шокував ідеєю, як позбутися бродячих собак (відео)

Чиновник коротко пояснив, що для цього треба зробити.

Російський чиновник, очільник одного із селищ Курської області Олександр Туточкін "вбив" дивною ідеїю щодо того, як позбутися бродячих собак.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

На скарги місцевих мешканців щодо агресивних бродячих собак, очільник селища відповів вкрай радикально - порекомендував "відкрити шаурму".

"Є пропозиція - відкрийте шаурму. І не буде собак у нас", - сказав Туточкін.

Раніше стало відомо, що голова Республіки Бурятія Олексій Циденов на російсько-монгольському ярмарку в Улан-Уде купив килим із зображенням Володимира Путіна.

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