Орбан повідомив, що буде говорити з Трампом про Україну

Прем’єр Угорщини Орбан прибув до США на переговори з Трампом. Головні теми — війна в Україні, енергетика та оборона.

Віктор Орбан вирушив до США / © Associated Press

Угорський прем’єр Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч у Вашингтоні, де обговорять завершення війни РФ проти України та майбутнє Європи.

Про це заявив Орбан у своєму дописі у Facebook.

Прем’єр-міністр Угорщини оголосив про робочий візит до Сполучених Штатів, де 7 листопада проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами Орбана, після повернення Дональда Трампа до Білого дому «відкрилися нові перспективи» у розвитку американсько-угорських відносин.

Він заявив, що перші десять місяців президентства Трампа стали «періодом відновлення», коли вдалося виправити «все те, що було зіпсовано під час адміністрації Байдена».

Теми зустрічі Орбана і Трампа

Угорський прем’єр зазначив, що під час переговорів у Вашингтоні планує відкрити новий етап стратегічного партнерства між країнами.

«Сьогодні ми їдемо до Вашингтона, щоб разом із президентом Трампом відкрити новий етап у відносинах між Угорщиною та США. Наша мета — налагодити стратегічне співробітництво, яке охоплюватиме енергетику, інвестиції, оборону та спільне бачення світу після завершення російсько-української війни», — наголосив Орбан.

Також він повідомив, що Вашингтон і Будапешт готують нову угоду, яка, за його словами, базуватиметься на «взаємній вигоді та служитиме інтересам усіх угорців».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що нібито не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, але й Будапешт нічим не зобов’язаний Україні.

А перед цим президент України Володимир Зеленський обговорив із Трампом дії Орбана, адже угорський прем’єр гальмує вступ України до ЄС.

