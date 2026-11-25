Вибух / © Associated Press

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Застосування ядерної зброї у космосі загрожує супутникам, від яких залежать навігація, телефонний зв’язок і передавання даних. Окрім цього, небезпека зберігатиметься й після самого вибуху, адже посилена радіація може вивести з ладу навіть апарати, які спочатку перебували далеко від епіцентру вибуху.

Про це пише Der Spiegel.

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Видання пояснює можливі наслідки на тлі повідомлень про підготовку Росією супутника з ядерним зарядом. Керівник Космічного командування Бундесверу Міхаель Трау раніше описав масштаб загрози в розмові з журналістами.

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«Той, хто підриває ядерну зброю в космосі, більшою чи меншою мірою відкидає світ у доцифрову епоху», — попереджав він.

За поясненням видання, найбільша небезпека під час вибуху — електромагнітний імпульс. Потужне короткочасне поле спричиняє в кабелях, мікросхемах та антенах струми, на які ці деталі не розраховані. Електроніка може зазнати незворотних пошкоджень, а супутники поблизу — за мить перетворитися на брухт.

Після цього загроза поширюватиметься через радіаційний пояс навколо Землі. Вибух посилить його випромінювання, тож під ударом опиняться й інші супутники, коли пролітатимуть через цю ділянку.

Такий ефект уже спостерігали після американського ядерного випробування Starfish Prime 1962 року. Заряд підірвали на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном. На Гаваях зафіксували перебої в роботі вуличного освітлення й телефонного зв’язку, а на орбіті постраждали супутники.

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Підвищена радіація, зокрема, пошкодила перший комерційний супутник зв’язку Telstar 1, який остаточно вийшов із ладу через сім місяців. Серйозних пошкоджень зазнав і перший британський супутник Ariel 1.

Чому під загрозою Starlink

Сьогодні наслідки такого вибуху могли б охопити значно більше апаратів через великі супутникові мережі, зокрема Starlink компанії SpaceX.

Комерційні супутники особливо вразливі, пояснювала фахівчиня з ядерної інженерії Іллінойського університету в Урбана-Шампейні Анджела Ді Фульвіо. Захист від екстремальної радіації потребує, серед іншого, дублювання критично важливої електроніки, щоб резервні системи підхоплювали роботу після відмови основних. Для комерційних апаратів, вартість яких намагаються зменшити, це нетипове рішення.

Російські супутники також постраждали б від ядерного вибуху. Однак західні військові, за оцінками джерел у сфері безпеки, на які посилаються WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, значно більше залежать від супутникових систем. Саме тому співрозмовники розслідувачів припускають, що Москва могла б розраховувати на короткочасну військову перевагу навіть ціною втрати власних апаратів.

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Для цивільних наслідки теж могли б бути відчутними. Серед ризиків для населення розслідувачі називають перебої з електропостачанням, суттєві обмеження зв’язку та навігації.

А ось як виявити носія ядерної бомби в космосі ще до вибуху запропонував дослідник ядерних технологій Массачусетського технологічного інституту Арег Данагулян. Він представив концепцію невеликого супутника-інспектора, який міг би реєструвати нейтрони — частинки, що вивільняються, коли космічні частинки високих енергій потрапляють в уран або плутоній ядерного заряду.

«Зазвичай цього потоку нейтронів не повинно бути. Але якби його вдалося зафіксувати з боку супутника, це було б дуже підозріло», — пояснює Данагулян.

Його концепція стосується апаратів у внутрішній частині радіаційного поясу Землі, де багато частинок високих енергій. На думку Ді Фульвіо, ризик викриття міг би зменшити спокусу таємно вивести ядерну зброю на орбіту.

Що відомо про «Спутник-С» і реакцію НАТО

WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung 23 листопада повідомили з посиланням на західні розвідки та військових, що Росія може найближчими тижнями запустити апарат «Спутник-С» із ядерним зарядом. За даними розслідувачів, супутник зберігався в Московській області, а розвідданими про можливий запуск обмінялися кілька країн НАТО.

Того ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Берліна пообіцяв захищати союзників і в космосі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав повідомлення тривожними, але не підтвердив і не спростував їх.

Договір про космос 1967 року забороняє виводити на навколоземну орбіту об’єкти з ядерною чи іншою зброєю масового знищення. За даними Spiegel, Росія залишається учасницею договору й заперечує повідомлення про підготовку такого розміщення.

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