Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати запропонували Ірану упродовж 48 годин надати свої детальні пропозиції щодо укладення ядерної угоди. Якщо відповіді не буде, президент Дональд Трамп може оголосити про перехід від переговорів до масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Axios з посиланням на неназваного американського посадовця.

За словами співрозмовника видання, у Вашингтоні вважають поточний дипломатичний процес, ймовірно, останнім шансом для досягнення угоди.

Американська сторона очікує на офіційну відповідь від Тегерана, після чого у Женеві може відбутися ще один раунд переговорів з Іраном наступної п’ятниці, 27 лютого.

За словами американського чиновника, після отримання документа сторони матимуть можливість перейти до детального обговорення параметрів майбутньої угоди.

У Вашингтоні також допускають можливість тимчасових домовленостей як проміжного етапу перед укладанням повноцінної угоди.

Під час попередніх контактів представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер передали міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі позицію Вашингтона щодо повної відмови від збагачення урану на території країни.

Водночас, у Білому домі готові розглянути варіант обмеженого або символічного збагачення за умови, що це виключить можливість створення ядерної зброї.

Арагчі заявив, що іранська сторона завершує підготовку власної пропозиції та передасть її після погодження з політичним керівництвом у Тегерані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 20 лютого, заявив, що Вашингтон може визначитися з наступними кроками щодо Ірану протягом наступних приблизно 10 днів, залежно від того, чи буде досягнуто угоди щодо ядерної програми.